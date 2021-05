A inmensa maioría compórtase moi ben

en España viven, aproximadamente, 47 millóns de persoas. De todas elas a fin de semana anterior vimos algunhas prazas e rúas abarrotadas por algúns centenares. Se cadra, algúns milleiros. Cinco mil. Dez mil, se queren. É importante poñer os datos porque, por moito que se queira contar, a cidadanía está a portarse fantasticamente ben na loita contra a pandemia.



A duración deste pesadelo sanitario, coa consecuente crise económica, a incerteza sobre como se resolverá, os debates encarnados que todos os días levan a algúns (sempre os mesmos) a protestar por todo nos periódicos e telediarios, pode levar a un obvio cansancio e a pensar que todo é un desastre. E, así, acabaremos por facer algo tan humano como botarlle a culpa aos demais. Pero nada máis lonxe da realidade.

Hai algúns irresponsables, si. E debemos actuar, sinalalos, reprochalo e sancionalos.



Si, como fixo unha brava muller (galega, como non) que puxo no seu sitio a dous imberbes que balbuceaban tonterías sobre a liberdade ante unha cámara de televisión no medio da rúa. Se cadra, tamén os discursos retorcidos e torticeiros sobre a liberdade foron un problema. Pero, en todo caso, hai millóns de mozos e mozas que cumpren as normas, e que ven como se lle escapan os 18 anos debaixo dunha máscara. Aínda así, cumpren.



Por todo isto resúltame desesperante ver como se pretende criminalizar a unha xeración. Sempre son os mesmos culpando aos mesmos, todo sexa dito. A xente moza non ten a culpa e os hosteleiros non teñen a culpa. En Galicia, como non, non observaron vostedes escenas tan dramáticas. E non confundamos ideas: España non é (só) Madrid e Barcelona, pero Galicia tampouco é (só) a Gran Vía de Vigo ou a Calle Real de Coruña.



Cabe sinalar a quen fai mal as cousas, e ser exemplares. Tamén cabe, dende logo, que quen ten (temos) a responsabilidade de tomar decisións fágano (fagámolo) con sentido de país. E cabe que quen teña que gobernar non pase máis tempo pendente de buscar problemas para botarllos enriba ao goberno máis grande, para buscar desculpas. Porque andar todo o día a montar problemas acaba alimentando que os que teñen ganas de saltarse as normas o vexan máis fácil. Responsabilidade ao comportarse, por favor. Pero responsabilidade ao xulgar aos demais, tamén.