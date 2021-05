Sánchez, chivo expiatorio

s fácil y comprensible que si en España siguiera el estado de alarma no vendría turismo, ni podría viajar por el interior como hemos comprobado. Por lo que el argumento de la derecha que siempre insistió y votó en contra de la alarma con la excusa de la recuperación económica; ahora piden la alarma para seguir en la contra al gobierno. Para volver a la normalidad hay que vacunarse todos cuanto antes y, mientras tanto, tenemos la obligación de asumir las normas para la vida en común. Pero se está dando el caso de que nuestros políticos no se ponen de acuerdo para defender lo mejor para la ciudadanía, escudándose en debates estériles sobre leyes, cuando tenemos de sobra para recuperar la salud, con que de nuevo vendrá la economía.



Ahora los presidentes de las autonomías del PP, viendo el éxito electoral de Ayuso, se suben al carro y le echan la culpa a Sánchez por no prolongar la alarma cuando ese mismo partido no quiso votar a favor en anteriores ocasiones. Si a Ayuso le fue bien reclamando la apertura de la hostelería de Madrid, ¿por qué ahora dicen lo contrario? Quieren el estado de alarma para España, pero no para Madrid. Aquellos que quieren un estado de alarma otra vez, lo hacen para llevar la contraria al gobierno para ganar votos. El estado de alarma es el último recurso, pero ahora son las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, los que tienen la competencia para aplicar el confinamiento y cierre perimetral, sustituyendo al gobierno central, aplicando en cada caso, y los políticos y jueces deben amparar las indicaciones de los expertos sanitarios en la que se basan los gobiernos. No se entiende que haya jueces que anulen las decisiones gubernativas en base a pérdida de derechos fundamentales cuando el mayor derecho fundamental es la salud de todos. Aunque hay que reconocer que la mayoría de los jueces amparan las decisiones de los gobiernos. La independencia del juez es tal que le permite crear jurisprudencia cuando la ley no cubre reparar el daño. Pero desde siempre las leyes y las ordenanzas locales es obligación de los gobiernos su aplicación contra los botellones.



Si yo estuviera en el caso de Sánchez llevaría la propuesta al Parlamento, sabiendo que el PP votaría en contra, y a ver de qué manera se podía recuperar la economía de la que tanto hablaron, ya que seríamos el único país aislado y encerrados dentro y fuera. No tiene sentido. No se puede estar a pie y a caballo a la vez.



Ahora el alcalde de Madrid, Ayuso y Casado vuelven a la carga contra Sánchez echándole la culpa cuando tiene en su mano la ley orgánica, igual que todos los demás ayuntamientos, para eliminar los botellones. Pero en nuestro país es costumbre buscar chivos expiatorios para esconder las carencias propias, sin pensar las consecuencias que nos trae a todos los demás.

El gobierno de España no llevó al Parlamento la propuesta de alarma porque tendría que ser aprobada por los independentistas, dándole munición al PP para criticarle por haber pactado con etarras (Bildu) como repetidamente han dicho en ocasiones anteriores para sacar la alarma que hoy el PP reclama. Por eso optó por dejar en manos de las autonomías que forman el Consejo Territorial las competencias que ya tenían. Por lo tanto, los gobiernos autónomos pueden acordar el toque de queda en cada zona según sus necesidades sin que los demás tengamos que soportar la alarma general.