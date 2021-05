Uno más que deja el barco de Cs

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado dejó ayer la política. No está mal para el que fue el desencadenante del adelanto electoral de Madrid y, por lo tanto, responsable de la desaparición de Ciudadanos en el parlamento autonómico madrileño. Arrimadas, con la boca pequeña, le había ofrecido un cargo en la formación naranja, pero es evidente que, ahora mismo, el partido que en su día fundó Albert Rivera no es más que un cadáver a la búsqueda de un hoyo el en que poder enterrarse. Seguirán las salidas de muchos que, no hace tanto, soñaban con gobernar. FOTO: Ignacio aguado | aec