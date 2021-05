Reclaman la suspensión cautelar de la edila del PP de Ribeira por una fiesta ilegal

Las reacciones a la celebración de una fiesta ilegal en un local situado en la Rúa Cervantes (barrio de Bandourrío), del que es copropietaria Ana Isabel Ruiz Reiriz, concejala del PP y segunda teniente de alcalde de Ribeira, no dejan de producirse, a excepción de la propia afectada. El grupo municipal del Partido Barbanza Independiente (PBBI), que fue el primero en reaccionar, pidiendo la inmediata dimisión de dicha edila, reclama ahora que, mientras no se toma esa decisión ante la gravedad de los hechos, el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, debe apartarla cautelarmente de sus funciones al frente de las delegaciones de Servizos Sociais, Promoción Social, Igualdade e Diversidade y de su dedicación parcial.





El líder del principal partido de la oposición reaccionó de esta manera tras conocer por este periódico la respuesta del Ejecutivo local en que señala que cree “prematuro” pedir la dimisión de Ana Ruiz. Su portavoz, Vicente Mariño, señala que no acepta que el mandatario local se mantenga ajeno a la actuación de la Policía Local al tratarse de su superior jerárquico. “Me pregunto qué interés tiene el alcalde en esconderse y decir que es prematuro actuar. Es más, considero que es una tomadura de pelo, en la que muestra su prepotencia y desprecio a los vecinos diciendo a día de hoy que está a la espera de un informe. Estas declaraciones nadie se las cree”. El portavoz del PBBI se refiere a que desde dicho cuerpo de seguridad ya le remitieron por registro interno, a través de la aplicación SWAL, el informe policial, al que podrá tener acceso una vez regrese a su despacho tras el descanso del puente del Día das Letras Galegas, pero precisa que “previamente ya le informaron puntualmente de la intervención en la referida fiesta ilegal, por lo que no debe esperar a adoptar la referida medida cautelar “ante la gravedad de los hechos”.





Mariño de Bricio considera que “Ribeira no se merece que, ante unos hechos de ese calibre en plena pandemia y con una incidencia importante de la Covid-19, una concejalía de esta importancia continúe un minuto más”, y agregó que “Ribeira no se merece tener un alcalde que no tiene la valentía de tomar una decisión ante unos hechos tan graves. En el PBBI nos preguntamos cuándo piensa el alcalde ejercer como tal. Tenemos un alcalde en dejadez de funciones”. De igual modo, apuntó que, de seguir así, “Manuel Ruiz es cómplice de este tipo de actos y responsable de este ultraje a toda la hostelería de Ribeira, tan afectada en estos difíciles momentos de pandemia”.







Por su parte, SumaRibeira pide la comparecencia urgente de la concejala de Servizos Sociais para que cuanto antes aclare todo lo

relativo a su “presunta responsabilidade -ou irresponsabilidade-” en una fiesta ilegal en Bandourrío. Su portavoz, Xurxo Ferrón califica de "lamentable" esa celebración “multitudinaria, ilegal e de alto risco sanitario”, con la que la edila está vinculada según las informaciones que han trascendido hasta ahora, y que ante la gravedad de esos hechos requieren de las pertinentes explicaciones para que pueda seguir desarrollando sus funciones con una dedicación del 75%. “Esclarecer un suceso desta gravidade é un deber coa institución á que representa. A corporación e os cidadáns merecen información sobre o acontecido e, por iso, a esiximos, ante os escasos datos oficiais aportados ate o momento sobre esa festa”, añadió el edil. Por su parte, a última hora del domingo, el PSOE de Ribeira indicó en su perfil de una red social que lamenta lo ocurrido y que, tras una vez que le ofrezcan las explicaciones “que esperamos recibir” y los informes de los órganos competentes, pedirá las responsabilidades oportunas “que esta acción desproporcionada requiere".





Fuentes policiales indicaron que de los jóvenes identificados en la fiesta ilegal hay uno, que es el hijo de la concejala, que ser reconoció como organizador de la misma, una infracción por la que precisaron que se enfrenta a una sanción de hasta 3.000 euros, cantidad a la que podrían ascender las multas para cada uno de los participantes en ese evento.