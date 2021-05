Benjamin Netanyahu desoye a Biden y continuará con la operación militar en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy que está "decidido" a seguir con la operación militar en Gaza, poco después de hablar con el presidente de EEUU, Joe Biden, que le urgió a llevar a cabo "una desescalada significativa" hoy mismo.





"Estoy decidido en continuar esta operación hasta que logre su objetivo: devolver la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos de Israel", aseguró el jefe de Gobierno, en declaraciones difundidas por la Oficina de Prensa del Gobierno israelí.





La escalada bélica entre las milicias palestinas de Gaza e Israel entró hoy en su décimo día, mientras sigue el intercambio de fuego, con un saldo de 219 palestinos muertos en la franja y 12 personas en Israel.





"Cada día que pasa atacamos a más capacidades de las organizaciones terroristas, atacamos a más comandantes superiores, derribando más edificios terroristas y atacando más arsenales de armamento", señaló Netanyahu en una declaración tras visitar la sede del Ejército en Tel Aviv, la Kiriá.





Netanyahu expresó su agradecimiento al "apoyo de nuestro amigo el presidente de EEUU, Joe Biden, al derecho del Estado de Israel a la autodefensa", sin hacer mención a la petición de éste de una "desescalada significativa" hoy mismo tras una conversación telefónica entre ambos esta tarde.





El primer ministro en funciones mantuvo por la mañana una reunión con embajadores en la que ya avanzó su intención de continuar con la ofensiva sobre Gaza e insistió en que es "un derecho natural de Israel" defenderse.





"Estamos tratando de maximizar" la operación para restaurar "la tranquilidad y el período de calma que Israel pueda ganar", dijo ante los embajadores el primer ministro en referencia a los ataques aéreos contra objetivos de las milicias de los grupos islamista Hamás e Yihad Islámica.





Para alcanzar esta meta, aseguró, "hay dos maneras de hacerlo: conquistar (Gaza), y eso es siempre una posibilidad, o poder disuadirlos" de atacar el territorio israelí.





"Estamos inmersos ahora en (aplicar) una disuasión contundente, pero no descartamos nada", advirtió en relación a una posible incursión terrestre en el enclave, algo que por ahora no se ha producido.





Las palabras de Netanyahu alejan la posibilidad de un alto el fuego para la tarde del jueves, un rumor adelantado por algunos medios pero que ninguna de las partes había confirmado o desmentido hasta ahora.





Desde el estallido de la escalada el pasado 10 de mayo, las milicias gazatíes han lanzado unos 4.000 cohetes hacia Israel, a lo que el ejército israelí ha respondido con más de un millar de ataques a objetivos del enclave costero.





Mahmud Abbas: "Sin Jerusalén no habrá paz"

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha asegurado este miércoles que las autoridades palestinas "nunca aceptarán una sustituta" para la ciudad de Jerusalén y que, sin ella, "no habrá paz, seguridad, estabilidad, ni acuerdo en la región ni en el mundo".





En un discurso virtual pronunciado antes de la sesión de emergencia del Parlamento Árabe sobre la escalada de tensiones entre la Franja de Gaza e Israel, Abbas ha subrayado que Jerusalén "ha demostrado ser una vez más la base común alrededor de la cual se reúne el pueblo palestino, así como las naciones árabes e islámicas". "Todo es inútil sin ella", ha incidido.





Asimismo, ha condenado los bombardeos israelíes sobre los territorios palestinos, antes de señalar que se tratan de actos de "terrorismo de estado" y "crímenes de guerra" que pueden ser objeto de condenas bajo el Derecho Internacional. En este sentido, ha pedido "perseguir" a los autores para que "rindan cuentas" ante tribunales internacionales.





En este contexto, el presidente de la Autoridad Palestina ha enfatizado que las autoridades palestinas están centradas en detener la "agresión israelí" y buscan armar un proceso político "serio" que asegure "el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos, incluido Jerusalén Este".





"Buscamos la paz y no hacer la guerra", ha incidido, antes de remarcar que, sin embargo, no se busca "renunciar" a "ninguno de los derechos del pueblo y la nación palestina, en particular su derecho a Jerusalén", ha recogido la agencia de noticias Wafa.





Por otro lado, se ha referido a las elecciones palestinas y ha afirmado que su objetivo es "asegurar" que se celebren en todos los territorios, incluido Jerusalén Este, y ha destacado su compromiso de llevarlas a cabo una vez desaparezca "el motivo de su aplazamiento", es decir, las restricciones impuestas por Israel en esta zona de la ciudad, considerada como ocupada.