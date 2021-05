Una trayectoria compartida para progresar y transformar

La política es parte fundamental para el progreso de una sociedad y en estos 20 años ha ocupado un lugar destacado en las páginas de Diario de Arousa. Cientos de hombres y mujeres de todos los colores le han puesto nombre propio a ese oficio de gestionar lo público; formados en las “trincheras” de la proximidad a los problemas e inquietudes de la ciudadanía, igual que este proyecto periodístico. Algunos de aquellos dirigentes que le acompañaron en su puesta de largo siguen hoy en activo, como los alcaldes de Valga y Catoira, Jose María Bello Maneiro y Alberto García, respectivamente, o el vilanovés Gonzalo Durán, y en nuestros inicios estaban enfrascados en una etapa que consideran fue crucial para el desarrollo de las comarcas de O Salnés, O Barbanza y el Ulla-Umia, porque se inició un proceso de modernización de infraestructuras que las convirtió en lo que son hoy en día. Porque, “quien te ha visto y quien te ve”, comenta Modesto Pose, otro político arousano de bandera que, desde diferentes cargos orgánicos del PSOE, fue artífice de la entrada de muchos jóvenes “con valores”, en los que fijó su mirada, y que hoy “son alcaldes consolidados na provincia”. En aquellos momentos también presidían corporaciones municipales José Manuel Cores Tourís, en Cambados, y Telmo Martín, en Sanxenxo, que precisamente estaba en su primer mandato como regidor y que se hizo suscriptor de Diario de Arousa “dende o minuto un e sígoo sendo porque sempre me pareceu un proxecto interesante e importante para a comarca”.







Una postura en la que todos coinciden: cubrió un “oco informativo baleiro e moi necesario”; un medio de comunicación de proximidad, centrado en los problemas e inquietudes de los vecinos y que diera más peso, y específico, a estas comarcas. Pero también señalan que con él nació “un canle máis de comunicación cos veciños”, una forma de “manter anclaxes coa nosa realidade máis inmediata” además de alimentar “un valor tan importante para a democracia como o pluralismo”, añade el alcalde ribeirense Manuel Ruiz Rivas. Y eso que los agoreros “decían que duraría dos telediarios, que tenía fecha de caducidad, pero yo sabía que tenía porvenir y acerté”, comenta el alcalde vilanovés. De hecho, “la importancia de su existencia se demuestra por sus veinte años de trayectoria”, añade Cores Tourís, hoy presidente de la Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Él, como sus compañeros del PP Martín y Ruiz Rivas; o Pose, hoy senador; y también Montse Prado y Rosana Pérez, ambas del BNG y que aquel 2001 se bregaban en la oposición de sus localidades (Cambados y A Pobra), también dieron el salto a la esfera autonómica y nacional y han sido y son testigos directos de cómo ha cambiado la forma de hacer política y de afrontar la gestión de las instituciones. “As problemáticas, os conflitos podían abordarse con máis profundidade e adicarlles máis tempo, non era todo tan inmediato e ao tempo tan efémero”, apunta la cambadesa. “Todo era como moito máis artesanal e hoxe avanzouse en transparencia, apareceron leis importantes que afectan ás administracións locais á hora de xestionar, e as novas tecnoloxías e redes sociais transformaron e achegaron á veciñanza ao Concello”, considera Juan Manuel Rey, que aquel 2001 era concejal de Facenda y unos años después ascendía a la Alcaldía de Caldas y hasta hoy. Por su parte, Gonzalo Durán, cree que el “nivel era mayor, en todos los partidos políticos” y “lo echo en falta”, asegura.





Retos

También han cambiado los problemas de los vecinos. En los inicios de Diario de Arousa había carencias de servicios básicos hoy resueltas o por lo menos en vías y para Martín si algo ha cambiado es que “se mellorou a calidade de vida dos veciños”, aunque todos coinciden también en que “aínda queda moito por facer”, como apunta Rosana Pérez. En su caso, echa de menos un gran polígono industrial en O Barbanza; para el socialista Pose, hai retos pendientes como “reforzar o ámbito mancomunado e un achegamento entre ambas rías arousanas porque vivimos desconectados coa zona do Barbanza” y Ruiz Rivas pone el acento en otros como el “cambio climático, a mobilidade ou a dixilitalización”. Y también hay lamentos: “Ano tras ano non fixemos outra cousa que perder peso e oportunidades”, se queja la nacionalista Prado sobre todo al recordar lo “duro” que ha sido “asistir á desaparición progresiva dun sector estratéxico como a conserva” o perder la condición de área sanitaria “conseguida polo esforzo da veciñanza”, recuerda.





Y es que también ha habido momentos duros que se han grabado en la retina de estos políticos que llevan más de 20 años de trayectoria y que estamparon páginas y páginas de Diario de Arousa, desde esta pandemia hasta la catástrofe del “Prestige”, que “téñoa grabada a lume e as decisións políticas erradas e inxustas que se tomaron”, añade la pobrense Pérez. También lo destaca el popular Telmo Martín –tras ser diputado nacional acabó volviendo a la Alcaldía– por el “espíritu de solidariedade e colaboración” mostrada por la ciudadanía. Con todo, no han faltado alegrías y momentos memorables y Gonzalo Durán, por ejemplo, se queda con la estampa de 40.000 personas siguiendo la salida de la Vuelta España en Vilanova porque “supuso una proyección nacional e internacional que, creo, aún vivimos de ella”. Su homólogo caldense hace lo propio con la resolución del conflicto de Clesa o más recientemente la ejecución de la Vía Verde o la compra de la parcela de la central hidroeléctrica de Segade. Y para Cores Tourís, uno de los cambios más destacados en estos 20 años ha sido el experimentado en los sectores del mar y el vino, “fundamentales para nuestra economía”, y porque “se ha trabajo mucho y muy bien”, poniendo “el acento sobre el potencial de estos sectores para hacer una aportación aún mayor a la prosperidad de nuestra comarca con la profesionalidad y la excelencia como bandera” y a “ello también ha contribuido Diario de Arousa”, añade, tras nombrar también al Consello Regulador de la DO Rías Baixas y a las cofradías, entre otros.





Voces femeninas

Son políticos nacidos en la trinchera, que comparten filosofía con este proyecto periodístico: no hay problema o inquietud menor al que prestar atención. Recuerda Pérez, hoy diputada en el Parlamento galego, la “ilusión” y la etapa “de aprendizaxe” de aquellos tiempos –dos años antes había sido alcaldable por primera vez–y tanto ella como el resto, mantienen vivo ese “orgullo” que lleva parejo el trabajar por tus convecinos, de que “te elixan para representar un proxecto colectivo e pola responsabilidade que supón non defraudar as expectativas”, añade su compañera de partido y también diputada Montse Prado. Ellas además representan otro cambio importante en estos años: la consolidación de las voces femeninas en la política, pero, aunque por fortuna, ya no se ve como algo extraño su presencia, “aínda queda camiño por andar e basta con botar unha ollada á porcentaxe de mulleres ocupando alcaldías”, apunta la cambadesa. “Fai falla traballar aínda moito para ter, no real, as mesmas oportunidades de acceso e desenvolvemento ”, añade Pérez, que destaca que en estos años ha conocido “a mulleres valiosisimas” dedicadas al servicio público.





Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas de Reis







Rey iba por su segundo mandato como concejal cuando nació este proyecto periodístico, que recibió como “un logro e un avance moi importante” porque supuso una “fiestra aberta” para que los vecinos trasladasen sus problemas y también como un “novo soporte a través do que difundir as diferentes propostas políticas e dar a coñecer a actividade municipal”. Además, “a pluralidade informativa é fundamental nas democracias e tamén a nivel local”, explica.











José Manuel Cores Tourís, presidente del Puerto







El también exdelegado de la Xunta era alcalde de Cambados en 2001 y recibió la noticia con agrado: “Me pareció un proyecto muy interesante al apostar por que estas comarcas fueran las grandes protagonistas en un periódico volcado en la información de proximidad. Es muy positivo, y la importancia de su existencia se demuestra por sus 20 años de trayectoria, que espero y deseo continúe con éxito en el futuro, como hasta ahora”, cuenta.











Montse Prado, diputada autonómica





Montse Prado es otra de las más veteranas. En 2001 era concejala en Cambados y el nacimiento del Diario le pareció importante porque un medio “non só informa, tamén transmite símbolos, constrúe referencia sociais e contribúe á construción da identidade”. Además cree que la información local ayuda a contrarrestar la tendencia llegada con las redes, de “secundarizar e minimizar” lo más próximo y a “non desentendernos do propio”











Manuel Ruiz Rivas, alcalde de Ribeira





Antes de ser alcalde, Ruiz Rivas fue concejal y portavoz parlamentario de su partido en la cámara gallega. De hecho, aquel 2001 era teniente de alcalde y diputado y sustenta la importancia de contar con Diario de Arousa en que “o pluralismo informativo é un valor tan importante para a democracia como o pluralismo político”. Pero también en el cumplimiento de “ese papel esencial de manter informada á sociedade sobre o seu día a día”.











Modesto Pose, senador





Pose recibió con “alegría” el surgir del Diario porque un medio propio como este “dá identidade a unha comarca” y considera que tener ese sentimiento de comarca es una cuestión importante teniendo en cuenta que la mejora concello a concello contribuye a generar un beneficio común. También indica que “non é facil sobrevivir no mundo da comunicación e menos cun ámbito tan reducido, por iso tamén hai que darvos a noraboa”.







Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo





Telmo Martín, que también fue diputado, es personalmente suscriptor desde el inicio de Diario de Arousa. Cuenta que su nacimiento “supoñía contar cun xornal propio e cunha canle máis de comunicación cos veciños”, además de “cubrir un oco informativo baleiro e que era moi necesario”. También considera que, además de dar voz diaria a los vecinos, “axudou a darlle un maior peso ás comarcas de Arousa no resto das institucións.