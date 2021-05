Denunciado un joven conductor en Ribeira debido a que el copiloto iba por fuera de la ventanilla y gritaba

Un conductor ribeirense, R.S.A, de 21 años, deberá pagar una multa debido a que uno de sus acompañantes no guardaba la compostura. El Reglamento General de Circulación establece como infracción leve que una persona podrá ser denunciado por conducir un vehículo tanto si no mantiene la posición adecuada como si no la mantienen el resto de los pasajeros del mismo. En este caso, el motivo que ha provocado esa situación, que supone una multa de 100 euros -quedará en la mitad en caso de pronto pago- no es otro que el joven que iba en el asiento de copiloto iba con la cabeza y parte del tronco por fuera de la ventanilla y estaba gritando.





Los hechos ocurrieron en torno a las doce y media de la madrugada de ayer cuando la Policía Nacional estaba junto la gasolinera de la Avenida da Coruña, cuando vio circular un Ford Orión en dirección hacia A Pobra. La patrulla de la comisaría lo persiguió y logró interceptarlo en la recta de Palmeira, a la altura del desvío hacia el camping de Coroso, y avisó a la Policía Local para que se encargara de la situación. Los agentes municipales, además de denunciar al automovilista por la actitud de uno de sus dos acompañantes, lo sometieron a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó una tasa de 0,59 miligramos, por lo que fue denunciado por vía administrativa, lo que acarrea una multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet. Además, al copiloto se le denunció por no llevar puesto el cinturón de seguridad, lo que supone una multa de 200 euros. El coche fue retirado por la grúa municipal y traslado al depósito.





Otro conductor perdió un total de 10 puntos de una vez en la tarde de ayer, y debido a que ya fue denunciado hace unas semanas por idéntico motivo, por lo que también le retiraron puntos, probablemente ya no lo tenga en vigor para seguir conduciendo. Una patrulla de la Policía Local ribeirense detectó la conducción irregular de un Seat León por la Avenida do Malecón, a la altura del mercado. Por ello fue interceptado y, debido a que el conductor, un ribeirense de 27 años, presentaba síntomas de hallarse bajo efectos del alcohol y otras drogas, se le realizaron las pruebas preceptivas, en las que arrojó una tasa de 0,35 en el etilómetro de precisión, lo que supone una sanción administrativa de 500 euros y la retirada de 4 puntos, y positivo en cocaína en el Drogotest que, una vez se confirme por el laboratorio de referencia, supondrá 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos.





Además, de dos a cuatro de la madrugada de ayer, la Policía Local recibió media decena de avisos por ruidos en viviendas de la Rúa de Lugo, Bandourrío y As Saíñas. Cuando los agentes llegaron, comprobaron que no se debía a música, sino al tono elevado de las conversaciones entre los participantes en celebraciones. Se procedió a su identificación y se les avisó de que si seguían causando molestias tendrían que denunciarlos, algo que no sucedió.