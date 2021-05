Retiran una veintena de kilos de residuos de los fondos marinos en Sálvora dentro del proyecto Re-Mar

Veinte kilos de residuos procedentes de artes de pesca fantasma, como nasas y redes, fueron retirados ayer de los fondos marinos de Sálvora en una iniciativa de Amicos con la colaboración de 9 buzos de Náutica Medusa (Vilagarcía), para luego identificarlos, clasificarlos y separarlos. Estos últimos contribuyeron al bautismo de buceo de personas con discapacidad intelectual, como Alfonso Pérez y Miguel Cancelas, y la técnica de Desarrollo, Vanesa Tubío, que se sumergieron por primera vez y tuvieron la suerte de hacerlo en ese paraje integrado en el Parque Nacional das Illas Atlánticas.





Xoán España, director general e Amicos, indicó que más importante que la cantidad de desechos retirados es el mensaje que se transmite a la sociedad sobre la necesidad de potenciar el cuidado del medio ambiente y que en este caso lo realizan usuarios de la entidad, “que máis que capacidades, o que destaca deles é o afán de superación, querendo facer cada vez máis. Eso demostra que as limitacións que nos poñemos son ficticias e nunca son xustificadas”. “Con estas actividades potenciamos o coidado do medio ambiente coa discapacidade intelectual como motor de cambio. É importante facer activismo medioambiental, pois non hai un plan B para o planeta”, sentenció España. Ángel Romero, gerente de Náutica Medusa, indicó que ya suelen realizar este tipo de acciones y Sálvora “é un dos puntos onde máis nos mergullamos da ría, polo ben do parque e dos fondos mariños. Pareceunos unha ocasión perfecta para facela cos usuarios de Amicos”.





Los concejales ribeirenses de Turismo y de Participación Cidadá, Ramón Doval y Ana Barreiro, respectivamente valoraron la iniciativa. “Temos que deixar para os nosos fillos e netos un entorno máis sostible. Por iso, recoñecemos a labor de Amicos e esperamos aprender desta xornada”, comentó Doval. Miguel Cancelas, que antes de zarpar de Aguiño hacia Sálvora dio muestras de la ilusión que tenía por bucear, manifestó que “a fauna mariña ten dereito a non atoparse con lixo e a posibilidade de nadar tranquilamente como temos nós. É bo que aprendamos un pouco máis”.