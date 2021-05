Ribeira excluyó hasta 51 ofertas en 10 licitaciones por ser “bajas temerarias”

A comienzos del presente mes trascendía que el Ayuntamiento ribeirense tenía pendientes de adjudicar 19 contratos de obras y servicios por importe total de 6,5 millones de euros, y un día después el Ejecutivo local daba a conocer su previsión de que al acabar el presente semestre se iba a adjudicar 28 contratos que ascienden a un importe global de 11 millones de euros. Y este anuncio lleva camino de cumplirse, pues a finales de la semana pasada se procedió a la clasificación o adjudicación provisional de diez de esos contratos, para los que se recibieron un total de 211 ofertas, de las que 51 quedaron excluidas por no presentar documentación justificativa de lo “anormalmente bajas” o, como habitualmente se conocen, “bajas temerarias” de sus propuestas económicas, o bien que pese a hacerlo no fue considerada suficiente para argumentarla o que se presentó fuera del plazo concedido, o incluso por no mantener su oferta.





La actuación de mayor importe que se adjudicó provisionalmente el pasado jueves en la mesa de contratación fue la de renovación de servicios y pavimentación en Rúa das Américas (Aguiño), que salió a licitación por 182.035 euros y se adjudicó a Obras y Viales de Galicia por 144.420 euros, lo que supone una rebaja del 21%. En este caso, quedaron excluidas un total de 11 ofertas por alguno de los motivos reseñados anteriormente. También se adjudicó de forma provisional a la empresa Xestión Ambiental de Contratos S.L., por 101.413 euros la obra de abastecimiento de agua en el vial DP-7305, en Carreira, que había salido a licitación con un presupuesto de 133.614 euros, lo que supone una rebaja del 24,1%, y se excluyeron 9 de las 31 ofertas presentadas. La ejecución del proyecto de renovación de servicios en un tramo de la Rúa do Vilar (Palmeira), que se licitó por 134.602 euros, se adjudicó provisionalmente a Excavaciones Nima S.L,, tras ser aceptada la documentación justificativa de su oferta por 100.015 euros, lo que equivale a una rebaja del 25,7%. En este caso quedaron excluidas 9 de las 30 ofertas presentadas.





En el proceso de licitación de las obras de renovación de la pavimentación y servicios en la Rúa Falcato y travesía (Corrubedo), que fueron presupuestadas en 76.133 euros, quedaron excluidas 4 de las 23 propuestas presentadas, para serle adjudicada a Construcciones Anspal S.L. por 53.845 euros, tras justificar esa rebaja del 22,3%. Esa misma empresa también fue la mejor clasificada en la licitación de la construcción de aceras en la AC-55 en Gándara (Oleiros) por 39.930 euros, tras salir a licitación por 56.611 euros, lo que supone una baja del 29,46%. En este caso quedaron excluidas 5 de las 28 ofertas presentadas.





Una de las actuaciones más demandadas es la pavimentación de la Praza da Amarella, que salió a licitación por 58.464 euros, presentándose 18 empresas, de las que se excluyeron media docena, resultando la mejor clasificada la oferta de 51.174 euros, con una rebaja de casi el 12,5%. Y las dos actuaciones para la renovación de la iluminación pública en la Rúa de Galicia y en las calles de Lugo y Rosalía de Castro, que se licitaron por 39.204 y 18.295 euros, respectivamente. La primera fue adjudicada de forma provisional a Formatesa Lalín S.L. por 25.408 euros (-39%) -sólo dos euros menos que la segunda clasificada-, quedando excluidas dos ofertas con bajas del 47% y 51%, mientras que el resto de las ofertas aceptadas oscilaron entre 25.410 y 31.200 euros. La segunda fue a parar a manos de la empresa Instalaciones Eléctricas Coruñesas S.L. por importe de 10.725 euros, lo que supone una rebaja del 41,3%, quedando excluidas 2 de las 14 ofertas presentadas al no justificar sus bajas del 57,6% y 56,4%. Las otras once ofertas que fueron aceptadas oscilaron entre los 11.495 y 17.563 euros.