El Cambados arrebata la cuarta plaza al Umia y sueña con la Copa del Rey

El CJ Cambados se impuso 1-3 en en el derbi al Umia y le arrebata la cuarta plaza a falta de una jornada para la conclusión de la primera fase. Un resultado que, unido a los otros que se produjeron este fin de semana en el subgrupo C de Preferente, otorga opciones de clasificarse para jugar por entrar en la Copa del Rey a los amarillos. Y es que aunque ya no pueden alcanzar la tercera plaza, sí existe la posibilidad que esta la ocupe el Pontevedra B, que al ser un filial no podría obtar al pasaporte copero y sería el cuarto de este grupo el que lo haría.





El CJ Cambados recibirá al colista Beluso en la última jornada con el objetivo de ganar y que también lo haga el Villalonga, ya que en un triple empate en la cabeza de la tabla entre celestes, Gran Peña y Pontevedra B serían los granates los que acabrían terceros.





Más allá de lo que pase en la última jornada, que será apasionante en los tres partidos del subgrupo, el de ayer en A Bouza empezó a decantarse muy pronto para los visitantes. A los tres minutos combinaron Róber y Diego González, cuyo pase atrás lo convirtió en el 0-1 Ramón. El Umia no estuvo bien, demasiado impreciso en su intento de mezclar juego al pie con balones largos sobre sus dos puntas. Además a la media hora encajó el 0-2. Fue un balón diagonal que llegó a Puyi, cuyo centro al primer palo atacó Diego González, que no llegó a conectar un balón que dio en el central Nacho y se coló en la portería de Eloy. Antes del descanso el CJ Cambados se quedó con diez por la segunda amarilla que vio Pablo Baúlde, que no fue protestada por los visitantes a diferencia de la primera.





En la segunda parte el Umia pasó a dominar el juego, intentando situaciones de superioridad numérica por banda ante un rival que tuvo que organizarse en campo propio. No encontraron el camino al gol los locales hasta que mediada la segunda parte el árbitro decretó penalti de Puyi.





Gregor marcó el 1-2, pero lejos de remontar fue siempre el CJ Cambados el que estuvo más cerca del gol a la contra. Perdonó Róber con un disparo que se fue pegado al poste, pero no Gonzalo posteriormente en una transición llevada por Róber y Diego González.