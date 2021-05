Los años de las luchas sociales y el vuelco electoral

En los años 2013-2014 comenzaba la recuperación económica, pero lo cierto es que no se notaba demasiado en los bolsillos de los arousanos y el descontento social derivado de esa situación motivó un verdadero estallido social. Fueron muchos los conflictos que trasladaron sus protestas a la calle. Uno de ellos fue que el que movilizó a todo el pueblo de Vilaxoán para tratar de evitar que la fábrica de Cuca echara el cierre, aunque finalmente no pudo ser. Las escenas de los vecinos despidiendo a las trabajadoras no dejaron indiferente a nadie y todavía se recuerdan con emoción.







La lista de agraviados es enorme y en ella no faltan los comerciantes y los hosteleros de Vilagarcía echándose a la calle en contra de la zona azul o la unión de padres y ciudadanos en contra del cierre de las escuelas unitarias de Pedroso y Solobeira. Los vilagarcianos también contestaron contra la subida del IBI con una manifestación, casi al mismo tiempo que los placeros reclamaban más aparcamientos.





El conflicto con mayúsculas en Vilagarcía fue el de Lantero. El anuncio de la empresa de un ERE que incluía decenas de despidos movilizó a la plantilla y ante la falta de acuerdo convocaron una huelga que se prolongó durante semanas, con una manifestación masiva por las calles de la capital arousana que finalizó en la Praza da Pescadería al grito unánime de “Ou todos ou ningún”, lema de una lucha que acabaría decantándose de su lado porque finalmento no se produjeron despidos.





Por todas las comarcas arousanas se movieron los afectados por las preferentes. Se hicieron notar en cada acto oficial en el que había algún representante público y hasta tomaron el pleno de la Diputación donde consiguieron que su presidente por aquel entonces, Rafael Louzán, se pusiera una de sus camisetas y se comprometiese a mediar.





Fueron tiempos en los que los recortes se dejaban sentir en la educación y en A Illa no estaban dispuestos a ello. Padres y director del instituto levantaron la voz para protestar por esta situación y la Xunta expedientó al profesor, lo que derivó en una ola solidaria realmente impresionante.





Los bautizados como Bonnie and Clyde de O Salnés mantuvieron en jaque a las fuerzas de seguridad durante tres días de atracos y persecuciones





Y qué decir de SOS Panadeira, que no cesó durante meses y meses de protestar por los pantalanes del puerto deportivo de Sanxenxo o del apoyo que recibió Javier Olleros de todo el pueblo de O Grove para evitar el cierre del restaurante Culler de Pau, hoy en día el único de Galicia con dos estrellas Michelín. Sin salir de O Grove nos encontramos con la solidaridad vecinal con Kiko y Fátima para evitar el derribo de su casa y si hablamos de urbanismo es obligado mencionar a la plataforma opositora al PXOM y que a la postre le costaría la alcaldía al PP.





La cosa política también estuvo movida porque el resultado de las elecciones municipales modificaron el mapa político arousano. Si bien el PP fue la fuerza más votada en la comarca de O Salnés, el PSOE obtuvo un gran resultado que le permitió recuperar la Alcaldía de Vilagarcía con Alberto Varela, la de O Grove con José Antonio Cacabelos y mantener la de A Illa. El caso más llamativo fue el de Cambados, ya que hasta el último instante se mantuvo la incógnita y el voto favorable de José Ramón Abal, de Cambados Pode, convirtió a la socialista Fátima Abal en alcaldesa de un cuatripartito junto a BNG y Somos.





En cuanto a las infraestructuras destaca la inauguración del Salón García en Vilagarcía y la licitación de la ampliación del Hospital do Salnés.





Sucesos hubo muchos. En cuestiones relacionadas con las drogas destaca la detención de Yolanda Charlín, sobrina del patriarca, relacionada con un laboratorio de heroína localizado en Sanxenxo, y la de Óscar Rial, el Pastelero en una operación contra el blanqueo. La tragedia de Angrois salpicó el Ulla-Umia con un fallecido de Pontecesures y la carretera segó la vida de una madre y dejó heridos graves a sus dos mellizos. En Cambados un conductor sin carné perdió el control de su coche y atropelló a nueve personas antes de caer al mar, mientras que en Vilagarcía la diligencia de los servicios de emergencias y del chófer evitaron una tragedia al desalojar a los 16 niños sanos y salvos que viajaban en un autobús escolar que se incendió. Un accidente singular fue el que sufrió un helicóptero que se precipitó a tierra en Cornazo dejando un herido grave y dos leves y que obligó a emplearse a fondo a los servicios de emergencia ante la dificultad que presentaban los accesos al lugar del siniestro.





Uno de los casos más mediáticos se produjo con la búsqueda de una pareja que cometió varios atracos en la comarca y en otros lugares. Estuvieron fugados durante tres días burlando los controles policiales y esta circunstancia llevó a que se les denominase los Bonnie and Clyde de O Salnés, que finalmente fueron detenidos.





Hubo temporales de todo tipo y llamaron la atención los tornados que se generaron en la Ría y que al tocar tierra causaron importantes daños en la costa barbanzana, especialmente en Ribeira y Boiro. El mar se cobró las vidas de tres tripulantes del “Paquito Número dos” y un desparecido en el naufragio de un bateeiro en Aguiño.





Las buenas noticias vienen de las celebraciones de Vilagarcía al cumplir su centenario como ciudad.





Vuelta a España. La batea de Vilanova

La salida de la Vuelta a España desde una batea situada en Vilanova de Arousa para fi nalizar

en Sanxenxo en una crono por equipos marcó un hito histórico. Si bien la caravana ciclista ya

había estado en años anteriores en la comarca de O Salnés con inicios y metas de etapa, nunca

antes había tenido tanta repercusión no solo para el sector turístico, con la Ría de Arousa como protagonista, sino también para el bateeiro, estratégico en la economía local.













