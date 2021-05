Trabajadoras de A Galiña Azul y la residencia de mayores salen a la calle en Boiro para reclamar estabilidad en sus empleos

Alrededor de 80 personas, entre trabajadoras de las escuelas infantiles A Galopa Azul de Praia Xardín y O Saltiño, en Boiro, y de Rianxo, así como de la residencia de mayores boirense, con el apoyo de padres usuarios de esos servicios y representantes de varias formaciones políticas de ambas localidades, se concentraron la pasada tarde junto el parque infantil de la Praza de Galicia, delante del consistorio boirense. Lo hicieron para trasladar a la calle su solicitud de regularización de la situación de todas las trabajadoras temporales en fraude de ley y abuso de la temporalidad, independientemente de la forma de acceso a su puesto, ya sea por oposición, lista, subrogación u otras. De igual modo, protestaron contra la Oferta Pública de Emprego (OPE) convocada en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Bienestar para regularizar esa situación.





Con esta movilización se quiso extender y acercar su protesta a todo el personal de los centros de trabajo dependientes de dicho consorcio, "especialmente as traballadoras que se ven privadas do derrito de folga debido aos Servizos mínimos abusivos decretados", señalaron desde el sindicato CNT. Los responsables de la convocatoria de esta concentración, a la que se sumó el desarrollo de la séptima jornada de huelga en esos centros de trabajo, indicaron que buscaron y consiguieron en esta movilización la compañía solidaria de las familias usuarias de esos servicios "que sufren a ineptitude da Xunta de Galicia para solucionar esta situación de conflicto". Durante esta protesta se dio lectura a un manifiesto en el que se indicó que en dicho consorcio gallego trabajan alrededor de 1.500 mujeres con edades comprendidas entre los 35 y 55 años y con cargas familiares.





"A situación que estamos a vivir é moi inxusta xa que todas levamos moitos anos en fraude de lei e, agora, a Administración quere que pasemos por unha OPE de acceso libre para demostrar a nosa capacidade. Señor Feijoó, non minta, non se crean 1.500 prazas de persoal funcionario, destrúense 1.500 postos de traballo nun auténtico ERE de mulleres", señalaron. Las afectadas indicaron que protestan para que les escuchen, para que se respeten sus derechos que están amparados por la ley "e que non vulneren os principios de mérito e capacidade que levamos tantos anos demostrando co noso traballo diario, tanto nos centros de día, como nas residencias, nas vivendas comunitarias, nas galiñas azuis, nas oficinas de Igualdade e Benestar, centros Quérote e nos servizos centrais".





Les pidieron a los gobernantes y políticos, particularizando en el presidente Alberto Núñez Feijoó, la conselleira Fabiola García, el director xeral de Función Pública y el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que demuestren su capacidad y "negocien con nós, que hai lexislación suficiente tanto a nivel autonómico, como estatal e europeo para facelo". Y les pidieron que demuestren



su "dignidade" y que "abran esa porta e deixennos pasar; falen con nós, que o temos ben merecido, xa que creamos a rede pública de centros e puxémola a andar, tanto con pandemia como sen ela".





"¿Acaso queren botarnos á rúa pagándonos cos nosos propios cartos?", se preguntaron durante la lectura del manifiesto. Seguidamente, les pidieron a los referidos responsables autonómicos que "eviten indemnizacións millonarias, que os cartos son de todos os galegos". Y anunciaron que continuarán sin descanso en esta lucha hasta que se les escuché, "loitando ata conseguir o noso obxectivo, que non é outro que o de manter os nosos postos de traballo. Por iso berramos: As que estamos, quedamos e loitamos”.