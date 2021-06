A Pobra seguirá con los bares cerrados y con perímetro municipal a partir del sábado

El Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la pandemia del coronavirus ha decidido mantener el nivel máximo de restricciones para A Pobra a partir del próximo sábado. Esto implica que el municipio barbanzano -el único arousano en esta circunstancia- no podrá abrir la hostelería y tendrá perímetro hasta que la situación epidemiológica no mejore. Mejoría sí se ha notado en otras localidades que tendrán un alivio en sus restricciones. Así pues en Ribeira y en Boiro están en nivel medio y la hostelería podrá abrir en interiores con un aforo del 30 % y también en terraza. Lo mismo en Moraña, que ha conseguido capear con los datos tras estar varios días en el nivel alto y que ahora también podrán disfrutar de las ventajas del nivel medio. De hecho del cribado polbacional realizado el domingo y el lunes en el municipio morañés no se ha detectado ni un solo caso positivo en covid.





El cribado realizado en Moraña entre dos franjas poblacionales no arrojó ningún caso positivo en covid







Por otra parte Cambados, durante semanas con restricciones muy duras, se coloca en el nivel más bajo de medidas.



Ante la situación la Corporación municipal de A Pobra ha emitido un comunicado en el que pide a la Xunta que se rebajen las restricciones que afectan a cada uno de los niveles al considerar que son muy agresivas para los sectores económicos y que también se apliquen las decisiones bajo “criterios obxectivos”.