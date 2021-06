Esperanza Salnés recibe una nueva ayuda autonómica de 15.000 euros para realizar su labor

Vicepresidencia de la Xunta y Esperanza Salnés firmaron ayer un nuevo convenio de colaboración para la entrega de una ayuda de 15.000 euros que permita a la entidad de ayuda a personas con discapacidad intelectual y/o física continuar con su labor a pesar de su siempre delicada salud financiera.





El delegado territorial Luis López y el gerente de Esperanza, Augusto Chaves, firmaron ayer el acuerdo en su sede, ubicada en Cambados, aunque atiende a niños y jóvenes de toda la comarca. El objetivo es que pueda seguir desarrollando sus actividades y programas de intervención terapéutica. Según López, es una “merecida” aportación de la administración debido a la “importante e fundamental” labor que desempeña. De hecho, aseguró que la Xunta “sempre está disposta a colaborar” porque “en moitas ocasións as asociacións non poderían desenvolver os seus fins, coa conseguinte mellora da calidade de vida e do interese xeral do seu municipio ou ámbito de actuación, sen a axuda da administración pública, xa que os seus recursos soen ser limitados”.





El convenio establece que la ayuda se puede recibir a través de pagos parciales por adelantado de hasta el 80 %, si así lo necesita Esperanza, quien subsiste gracias a esta ayuda y la nominativa del Concello de Cambados, más las menores de otras villas.