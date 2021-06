Mala época para la apropiación cultural

Con esto de la apropiación cultural hay que andar con pies de plomo, que uno ya no sabe a quién puede ofender si se hace unas trenzas o si le da por escribir haikus. Y no hablemos de disfraces... Por eso no es de extrañar que a Louis Vuitton le estén dando palos en las redes sociales por su particular homenaje al pañuelo palestino. Un símbolo de la liberación y la solidaridad con un pueblo oprimido que la marca vende a setecientos dólares la pieza. Y, parece mentira, es azul y blanco, los colores de la bandera de Israel. Claro que esto lo coge un buen publicista y lo convierte en una iniciativa de reconciliación. No lo descartemos.