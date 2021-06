Clamor popular en A Pobra para exigir un alivio en las restricciones

Café en mano y portando pancartas reivindicativas A Pobra se echó ayer a la calle para exigir al Comité Clínico que revise las medidas que mantienen al municipio arousano en el nivel máximo de restricciones con la hostelería cerrada y el perímetro de entrada y salida. Alrededor de medio millar de personas se concentraron a lo largo de la carretera para dejar patente su disgusto con las medidas, que consideran que con los datos en la mano no responden a criterios objetivos. No solo ciudadanos de a pie se echaron a la calle en protesta de una situacón que consideran una auténtica “sangría” para la economía local y también para la salud psicológica de los vecinos. También estuvo el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, y parte de la Corporación que, sin fisuras y también con el apoyo del Partido Popular, lograron un acuerdo plenario para, precisamente, pedir explicaciones al Comité Clínico.





En la concentración el regidor de A Pobra manifestó que “aparte da hostelería todos nos sentimos afectados porque os veciños non teñen liberdade. Non entendemos este castigo que dura demasiado porque a situación vai a mellor e os datos así o demostran”. Y es que desde A Pobra consideran que las decisiones que se adoptan desde el Comité Clínico deben ser máis inmediatas a la hora de aplicarse, teniendo en cuenta que cuando este ente se reúne el martes las restricciones empiezan a entrar en vigor todavía a los tres días. De hecho desde la Consellería de Sanidade manifestó ayer que hoy no habrá Subcomité, por lo que o se trata en otro foro el caso específico de A Pobra o las restricciones seguirán vigentes al menos hasta la próxima semana.





El alcalde incidió en que esto no puede ser así e indicó que con los datos que se manejan de la localidad en cuanto a incidencia tanto a 14 como a 7 días deberían bajar al menos al nivel medio, lo que daría un respiro muy grande a la hostelería, al resto de sectores económicos y también a los ciudadanos. El regidor pobrense tuvo la oportunidad de hablar directamente con el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, para trasmitirle el pesar y el sentir del municipio.





Lo cierto es que A Pobra es la única localidad arousana que tiene el nivel más alto de restricciones. En el resto de la Ría la situación va a mejor y prácticamente todos los concellos disfrutan de la denominada “nueva normalidad”.