Ione Belarra nos señala la luna

IOne Belarra dice que estamos mirando el dedo que señala la luna y no la propia luna –le damos un punto por la referencia a Confucio y se lo quitamos por llamarnos necios– en el asunto de la factura de la luz. Que la cuestión no es la subida de la tarifa en sí, sino el mercado eléctrico. Lanza la sospecha de que la subida de los precios de la luz está directamente relacionada con el anuncio del Gobierno de lanzar una reforma que reduciría los beneficios de las compañías y, como que no quiere la cosa, señala al enemigo común. Pero cuidado, que igual nos quedamos mirando su dedo. FOTO: Belarra, señalando | EFE