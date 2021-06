La experiencia en política es un grado

Estos políticos en vez de buscar el consenso que resuelva los problemas, los crean para alcanzar el poder .En democracia parece que la experiencia no cuenta porque se centra la lucha en el engaño dividiendo y desacreditando al contrario y manipular para mal la opinión pública . Lo bueno que tiene la democracia es que se puede cambiar el voto. Pero después de 200 años la democracia tiene que sufrir ajustes creando normas de obligado cu7mplimiento a los políticos de un legal contrato social.



Ahí tenemos otra vez la pugna partidaria sin respetar acuerdos mayoritarios del consejo territorial que regula los horarios de la hostelería. Las comunidades autónomas del PSOE lo acatan, pero las minoritarias del PP-y nacionalistas se revelan en contra el decreto de Estado basado en el acuerdo mayoritario y sus científicos. Dicen que recurrirán a los tribunales contra el decreto. Ahora como de costumbre unos jueces sentenciaran una cosa y otros lo contrario como hicieran en otras ocasiones como si la ley no fuera igual para todos, incluidos los jueces.



Hay gurús, gabinetes expertos en marketing político que enseñan al político a liberarse de perjuicios en caso que los tenga, para ganar, o mantenerse en el poder. En España es donde más rápido se queman nuestros dirigentes cuando debiera ser lo contrario dado que es cuando más experiencia tienen. Como prueba tenemos a los expresidentes de gobiernos más jóvenes del mundo: Suarez tenía 49 años, González, 54 Aznar, 51, Zapatero, 52, Rajoy 63 , y a Sánchez va de camino. Rivera del CS y Pablo Iglesias de Podemos los más jóvenes, ya quemados.



Y esto seguirá mientras sigan devorándose con efectos secundarios para el bien común. Sera así mientras se elija frívolamente un robusto y bien parecido joven como si fuera para un concurso de levantamiento de pesos, o un concurso de belleza. . Pero nuestros políticos debieran contenerse y no aprovecharse de la pandemia para medrar dando mítines y ruedas de prensa en públicos como Abascal y Casado aprovechando la crisis en Ceuta, cuando debían estar al lado del gobierna frente al desagravio provocado por Marruecos.



Los desacuerdos por celos entre ellos crean un mal ambiente en la ciudadanía. Por ese descontento la gente siente la necesidad de cambios frecuentes aunque mientras no tengan que responder de sus desmadres lo veo difícil.



Las instituciones deben de estar dirigidas por los mejores para la mejor calidad de vida de los ciudadanos. En cumplimiento del artículo 6 de la Constitución se encarga a los partidos para fomentar una sociedad la sana, participativa sin manipulación ni engaño para que haya una democracia real. Como eso no se cumple así nos van las cosas dado que no hay ninguna actividad humana que no necesite el conocimiento del trabajo realizado para tener buenos resultados por la experiencia que tienen en cada caso.



Por eso están a la defensiva por falta de capacidad y mérito para desempeñar el cargo al que han llegado con malas artes o puesto adrede por poderes fácticos.