Miley Cyrus nos descubre sus diferentes capas en su primer concierto en 8D de la mano de Magnum

"Un día sin placer es un día perdido", y "todos deberíamos poder mostrar todas las capas de nuestra personalidad para disfrutar del verdadero placer". Estos son dos de los lemas que comparten Magnum y Miley Cyrus - una de las grandes defensoras de la autenticidad personal y de encontrar la felicidad explorando aquello que nos produce placer y nos hace diferentes -, que por primera vez se unen en una revolucionaria campaña que a nadie dejará indiferente.







"Miley in Layers", una colaboración única de la marca líder de helados y una de las artistas más seguidas a nivel mundial que, por primera vez, ofrecerá este jueves 10 de junio un concierto virtual masterizado en sonido 8D para demostrar al mundo que El placer tiene más de una capa. Una actuación en la que Miley Cyrus interpretará, de la mano de Magnum, algunos de sus mayores éxitos de su reciente álbum "Plastic Hearts", así como una versión exclusiva del éxito de los 80 "Midas Touch" de Midnight Star, remasterizada como Miley's Touch.





Aunque queda un largo camino para que el placer de las grandes actuaciones en directo vuelva a ser algo habitual, la tecnología de sonido inmersivo 8D permite - mediante la reproducción a través de auriculares - crear la sensación de que Miley está actuando en cada una de una de nuestras casas. Una experiencia de sonido en múltiples capas que acercará los fans de todo el mundo a la cantante y que se podrá disfrutar en streaming a través de YouTube este jueves a las 20.30 horas a través del siguiente link: www.youtube.com/mileycyrus





"Mi mayor placer en la vida es la música y estoy muy emocionada de actuar en 8D para todos vosotros", ha confesado Miley invitando a sus fans a no perderse su primer concierto en 8D, con el que espera "inspirar a todo el mundo a celebrar sus propias capas y a perseguir con orgullo aquello les produzca placer".





Y es que, con una personalidad propia y siempre fiel a sí misma y a aquello que la hace feliz, la cantante recuerda como, "desde el principio de mi carrera ha sido importante para mí decir a mis fans que sean ellos mismos y lo que eso significa. Lo que eras ayer no te ata para lo que puedas ser hoy o mañana".





"Realmente nadie sabe lo que sientes excepto tú, y el éxito para mí es la realización, dignidad,respeto y honor por lo que hacemos", confiesa una Miley para la que tener múltiples capas es ser "fiel a una misma" y "arriesgar, perdiendo el miedo a intentar cosas nuevas y poder expresarte y exteriorizar todo lo que pasa internamente. Eso es importante", asegura, sin ocultar que no es como aparenta y que "aunque a veces quiero ser el centro de atención, otras quiero esconderme en un rincón. Algunos días soy más fuerte y otros más débil, pero no me juzgo por sentir tantas versiones diferentes de mí misma".





Por ello, su mensaje para todos aquellos que tienen miedo a ser juzgados es claro: "Pregúntante por qué quieres hacer algo o expresarte de una determinada manera y por qué es importante para tí. La gente te cuestionará, pero lo importante es tu respuesta para tí mismo. Realmente no necesitas a nadie de fuera".





Unas palabras muy inspiradoras que guían el día a día de Miley, que comparte con Magnum la filosofía de la marca de fomentar la autenticidad en cada uno de nosotros. "Hay muchas capas en cada uno de nosotros. Todos somos muy complejos y una de las formas de abrazar todas las capas de mí misma y mis placeres es no tener miedo al fracaso porque creo que tener estas capas, muchas veces, te animan a ser experimental porque no eres sólo una cosa", afirma la artista, asegurando que lo importante es "poder fracasar pero decir lo he intentado y experimentar y decir, esto encaja y esto no. Enfrentarse a cada capa que tienes y darle una oportunidad de dar vida a ese lado de ti mismo. Cavar en nuestro interior y encontrar todas esas texturas que tenemos y dejar que salgan a la luz para saber quién eres realmente".





"Tener miedo, tener el corazón roto, son cosas que te hacen sentir humano. Son cosas que te recuerdan que estás aquí, que estás vivo, que estás teniendo esta experiencia. Y luego el placer, la emoción, las amistades, el amor, el romance, todas esas cosas te recuerdan también que eres humano", comenta una Miley convencida de que "la gente espera que sea sobrehumana, que no tenga miedo, que sea capaz de actuar delante de miles de personas sin temor". Sin embargo, en sus palabras, "eso no es ser un ser humano. Creo que esas mariposas, las que siento cuando voy a conocer a alguien nuevo son las mismas que siento antes de actuar delante de 50.000 personas. Ambas mariposas me recuerdan que estoy aquí, que estoy viva, que soy humana. Y, cuando tienes eso, también conectas con otras personas. Nos recuerda que todos somos uno, que todos somos iguales".





Más sincera que nunca, a la polifacética cantante no le cuesta admitir que en este último año, a raíz de la pandemia del Covid, "he empezado a sentir placer por las cosas más pequeñas, cosas que había dado por sentadas. Había olvidado el honor que supone cenar con mi familia, cuando mi padre quiere dar las gracias por nosotros, cogidos de la mano. Eso es algo por lo que antes habría puesto los ojos en blanco y habría dicho: ¿tenemos que hacer esto? ¿No podemos simplemente sentarnos y comer? No pude hacer esto durante un año y lo eché mucho de menos. O ir a cenar con los amigos y poder animarse unos a otros sin miedo".





"Sienta muy bien conectar con la gente de nuevo, son pequeñas cosas que no me había dado cuenta del valor que tenían en mi vida", confiesa una Miley que este jueves se 'desnudará' en su primer concierto en streaming en 8D, descubriendo y compartiendo con sus fans las múltiples capas que la han convertido en lo que es hoy: una de las artistas más genuinas y completas a nivel internacional, dispuesta a demostrar de la mano de Magnum que el placer tiene más de una capa y que, pase lo que pase, 'Un día sin placer es un día perdido'.