El Arosa inicia el sábado la fase de ascenso ante el Estradense

Vilagarcía iluminará de rojo las principales fuentes de la ciudad, la de la Praza de Galicia, la de la Independencia y la del Obelisco como medida de apoyo al Arosa ante las semifinales del play off de ascenso que se disputará este sábado en el campo de A Lomba ante el Estradense, rival al que ganó los dos partidos en la liga.



El alcalde de Vilagarcía se visitó la bufanda arlquinada para simbolizar el apoyo de la ciudad al club y remarcó que el gobierno local estará siempre dispuesto a echar una mano a la entidad, sobre todo en un momento decisivo como este.



Por su parte, el presidente del Arosa, Manolo Abalo, quiso agradecer públicamente al Concello y a la Fundación Municipal de Deportes “o apoio que están a dar ao club nun momento tan especial como é o noso 75 aniversario”.



Sobre la inminente fase de ascenso indicó que se trata de un momento “bonito para Vilagarcía” y solo espera ahora que “sexa para o disfrute de todos os afeccionados ao fútbol”.



El dirigente arlequinado espera que este apoyo institucional se traduzca también con el resultado esperado en el terreno de juego, para lo que llama a todos los socios y aficionados para que “esteamos alí e que o equipo dea o nivel para poder clasificarnos para a final da vindeira semana”.



Para el Arosa resulta muy “importante” que el Concello colabore en la decoración de la ciudad con los colores del equipo local porque entiende que esa implicación genera ambiente y apoyo para que el equipo dé lo mejor de sí.



El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, añadió que “estes días son importantes para a cidade e para o Arosa polo amor que se lle ten a este club do que todos estamos pendentes e volcados para ver se se acada ese ascenso xusto no ano do seu 75 aniversario”.



Alberto Varela confirmó que toda Vilagarcía “vaise engalanar” con los colores del Arosa y que las fuentes de la Praza de Galicia, de la Praza da Independencia y del Obelisco “vanse teñir de vermello para que os nosos veciños vexan que hai algo especial”.



El primer edil remarcó que a pesar de la situación pandémica actual tiene previsto organizar algún acto oficial para ofrecer el “recoñecemento e homenaxe que merece o club”.



Asimismo, recordó que el Concello siempre estuvo al lado del Arosa en todas las peticiones que le formuló y en este sentido mencionó la mejora de la cubierta y la adquisición de la nueva segadora, que ya está actuando sobre el césped de A Lomba y dirigiéndose a Manolo Abalo señaló que “e o presidente sabe desta implicación”, recibiendo un asentimiento como respuesta.



El primer edil confesó que si se consigue el objetivo “voume alegrar moito polos vilagarciáns e polos socios do Arosa” y en este punto volvió a dirigirse hacia la persona de Manolo Abalo para decirle que “merece que o Arosa ascenda polo traballo que está a facer”.



En este punto recurrió a los tópicos futbolísticos para sentenciar que “o fútbol débelle un ascenso a Manolo” para animar después a todos los arosistas a acudir al campo para ayudar a los jugadores a dar lo mejor de sí mismos.



Finalmente, Manolo Abalo expuso que el Arosa colocará globos en las farolas de la Praza de Galicia y entregará banderines y aplaudidores en los bares. Además, tendrá una carpa con camisetas conmemorativas, gorros y bufandas para los aficionados y activará la “Primiarosa” al precio de cinco euros.



El objetivo es que toda la ciudad se vuelque con este partido y de ganarlo con el del siguiente fin de semana que también sería en A Lomba y que sería el decisivo para el ansiado ascenso.