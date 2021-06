El Concello ve una “conducta tendenciosa” en los afectados por la variante de Ribeira y asegura que defiende el interés del pueblo

“O alcalde respectou escrupulosamente o acordo plenario sobre a variante de Ribeira”. Así lo asegura el Concello de Ribeira, respondiendo a las acusaciones de la plataforma de afectados por la variante que considera que el alcalde, Manuel Ruiz, “encomendó” la selección de tres empresas consultoras de ingeniería sin consultar con los grupos municipales de la oposición "co obxectivo de encargar a unha delas o traballo e dar por cumplido o acordo plenario dacordo cos seus proprios intereses".





Desde el gobierno local explican que “o órgano que impulsa e executa os acordos plenarios son o alcalde e o seu equipo de goberno. Solicitáronse tres orzamentos a outras tantas empresas de solvencia ben acreditada no sector: Eptisa, Proyfe e Iceacsa, sendo esta última a empresa que elaborou o estudo comparativo que será presentado mañá venres”.





A tenor de las quejas de los afectados, el ejecutivo ribeirense ve una “conducta tendenciosa” por parte de la plataforma al “mesturar o proxecto da variante con outro tipo de cuestións diferentes ás que se perseguen, que é solucionar un problema secular de Ribeira como é canalizar e aliviar o tráfico de saída e entrada á cidade”. Máxime, añade, “cando se hai un proxecto que respecta o Plan Xeral, ese é o proxecto da Xunta, co cal a posibilidade urbanística do Concello sería exactamente a mesma que a que existe na actualidade”.





En este sentido, el regidor Manuel Ruiz reitera que “debe prevalecer o interese xeral e se me convencen de que o outro proxecto é mellor para o interese xeral, estou disposto a modificar a miña postura”, tal y como tiene hecho en otras cuestiones como la ubicación del nuevo polígono industrial, que inicialmente iba a ser en Carballa y se trasladó a Fontela/Pedras Vermellas.





Con todo, el gobierno municipal considera que “parece que o que se pretende dende esta plataforma é cambiar uns posibles prexudicados (eles) por outros. E de acordo co proxecto que eles defenden, entre eses outros afectados atoparíanse por exemplo os pais e nais do alumnado do colexio Bayón, ademais de afectar a algunha vivenda habitada”.





Por ello, el alcalde insiste en que en su postura siempre prevalecerá el interés global antes que los particulares. “Semella que se están a poñer a venda antes que a ferida ao ser conscientes das limitacións do proxecto que eles defenden”, concluye el Concello de Ribeira.