Vilagarcía es fiel a su cita con el deporte adaptado

Vilagarcía no falla a su cita anual mañana con la asociación Special Olympics Galicia para acoger en Fontecarmoa los “Xogos de Deportes Minoritarios” en cuya organización también participa Fademga. Con el objetivo de “favorecer a inclusión e a integración dos participantes a través do deporte, o ocio e a diversión”, el complejo deportivo de Fontecarmoa será el escenario de una cita que pese al estricto protocolo covid no ve reducida su participación. Serán 66 los deportistas participantes, a los que hay que sumar entrenadores y voluntarios que elevan por encima del centenar las personas que moviliza la competición.





Siete asociaciones de diferentes ciudades gallegas estarán representadas en esta 26ª edición, entre ellas la anfitriona de Con Eles, que participa con 13 deportistas. El colectivo Prodeme de Monforte cuenta con la mayor delegación, con 14 deportistas, mientras que Apader, de Cedeira traerá a 10. Completan la lista Aspas de Santiago y Agasfra de Vigo, con 8 deportistas, San Pablo y San Lázaro, de Mondoñedo, con 7 y San Vicente de Paul de Lugo con 6.





Vilagarcía es la sede oficial de estos “Xogos Minoritarios dende hai moitos anos, destacando por ser un concello no que se traballa pola inclusión de todas as diversidades”. Se compite en prácticas deportivas adaptadas a las características de los participantes, con modalidades de desplazamiento, tiro de disco, recepción de pelotas, lanzamiento a canasta, lanzamiento de precisión, tiro a portería, raquetas y pelotas, equilibrio dinámico, desplazamiento con diferentes apoyos o bolos.





La jornada se inaugura a las 11:15 horas en el pabellón 1 de Fontecamoa con la lectura del juramento Special Olympics: “Quero gañar, pero se non o consigo, deixádeme ser valente no intento”.