De Londres a Vilagarcía a toda costa para apoyar al Arosa

“El viaje fue un poco odisea”, relata Martín Castro, recién llegado desde Londres para disfrutar del play-off. “Uff, no había trenes y tuve que coger un Uber para enlazar”. Tras gastarse el triple de lo que le costó el vuelo pudo llegar al aeropuerto. Fueron un par de horas de ajetreo pero este vilagarciano pudo conseguir su objetivo de llegar a tiempo para disfrutar y animar a su equipo en el play-off. “Pedí la semana de vacaciones, cogí hasta el 23 porque también quiero estar en la final”, dice.





Graduado en Derecho, trabaja como gestor de cuentas en una empresa informática. Se marchó a Inglaterra hace cinco años, “porque tengo un tío allí”. Lo que en un principio iba a ser una aventura “para mejorar el inglés” se convirtió en su nueva vida. “Conocí a mi novia Francesca y decidí quedarme. La verdad es que allí lo tengo todo, menos parte de mi familia, a mis amigos y también al Arosa, claro”.





Llevaba planeando el viaje a Vilagarcía desde hace tiempo para hacer coincidir sus vacaciones con el play-off, pero el retraso obligado por los casos covid en varios equipos le arruinó los planes. “Me mató, perdí los vuelos, que es lo de menos, pero sobre todo esa ilusión de tenerlo todo preparado para ir”. Las complicaciones desde entonces no cesaron. “Teníamos programada la mudanza para mañana (por hoy) y tuve que convencerla y pedir a varias personas ayuda”. La negociación con su novia italiana no fue fácil, pero eso no frenó a Martín.





“Me enviaron un mensaje también para vacunarme, me tocaba el martes, pero ya tenía el plan de viaje hecho y logré cambiarlo”. El covid tampoco es un obstáculo. Martín está convencido de que cuando regrese a Londres en semana y media no solo estrenará nueva casa, sino también “nueva categoría porque vamos a ascender”, comenta con una sonrisa.





Hoy exprimirá el día a tope. “Tengo muchas ganas de partido, de disfrutar esto que al estar fuera no puedo hacer”, explica. “Quedé con mis amigos para ir a comer ya con las camisetas, después haremos una buena previa y al campo todos a animar”. Ni a dos mil kilómetros de distancia se olvida de su pasión arlequinada y rojiblanca. Y ha hecho todo lo posible a nivel laboral y familiar para no perderse este play-off in situ. Martín sabe que es una oportunidad única y está convencido de que disfrutará junto a sus amigos del ascenso a 2ª RFEF.