El portugués Morgado lidera la Ruta do Albariño tras ganar la cronoescalada

Meaño fue ayer el punto neurálgico de la primera jornada de una octava edición de la Ruta do Albariño, Memorial Modesto Sánchez Alba ‘Teto’, que reúne este fin de semana en O Salnés a las principales promesas júnior y sub 23 de la zona noroeste de la península ibérica. El pelotón formado por 22 equipos, diez de ellos gallegos afrontó en la jornada matinal la subida al Alto do Busto, la tradicional cronoescalada a modo de prólogo que sirvió para establecer las primeras diferencias.





En los tres kilómetros de ascenso, con un desnivel medio del ocho por ciento, se establecieron importantes diferencias, sobre todo por la excepcional actuación de Antonio Morgado. El corredor júnior del Bairrada completó la subida en 9 minutos y 12 segundos, lo que le ha valido para ser el primer líder de la competición.





Intenso calor

El intenso calor del primer sector se incrementó por la tarde, lo que no impidió que el pelotón rodase en el mejor horario previsto por la organización en un trazado de 63 kilómetros y en los que Alain Suárez trató de romper el grupo. Tras la meta volante de O Grove, donde Ángel Molina comenzó a sumar puntos, el cántabro Suárez se fugó y llegó a gozar de una ventaja cercana al minuto, aunque su aventura llegó hassta el puerto de Monte da Bouza, donde Molina coronó el primero.





Ángel Molina tenía en su mano subir al podio en dos oportunidades, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerlo tres veces con la consecución de la etapa. Junto con Samuel Fernández se lanzó hacia la meta y en los últimos tres kilómetros entre Dena y el centro de Meaño se les unió Ángel Monje, que entró muy fuerte y descolgó a Fernández.





El mano a mano se decantó hacia la punta de velocidad de Molina, que alzó los brazos por delante de Monje con un tiempo de una hora, 35 minutos y 28 segundos. A cinco segundos entró el pelotón encabezado por Rubén Fandiño y con el líder Morgado entrando en la cuarta posición.





El maillot amarillo afronta la etapa de hoy con una ventaja de 14 segundos sobre sus rivales.





La etapa de hoy tiene como punto de partida y meta la Avenida de Galicia, en Cambados. El pelotón partirá a las 10.30 horas para dar cuatro cualtas a un circuito en el que los ciclistas tendrán que subir en cada giro el alto de Padrenda. El desenlace se sabrá después de un recorrido de 93 kilómetros.