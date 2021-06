El Refugio de Animales busca padrinos urgentes para la recuperación del caballo Lakota

El Refugio de Animales de Cambados busca con urgencia padrinos para Lakota, un caballo de 10 años del que se han hecho cargo porque su dueño no tenía tiempo para atenderlo. Sin embargo, presenta diferentes problemas de salud que precisan de intervenciones veterinarias y atenciones diarias para las que no disponen de fondos. Así, ofrecen la posibilidad de apadrinarlo, aportando una cantidad para ayudar con sus gastos mensuales, pues no hay que olvidar otros como la alimentación y limpieza de la cuadra. Pero también mediante donativos o haciéndose “teaming” del Refugio por un euro al mes.





Fuentes de la protectora recordaron que no cuentan con instalaciones para equinos, pero aún así han podido encontrarle un lugar donde recuperarse hasta que pueda ser adoptado. Asimismo destacaron que “no tenemos ayudas económicas, por desgracia los equinos están muy desprotegidos”. Sin embargo, es un “caballo muy bueno que merece recuperarse y vivir el resto de su vida feliz”, así que han decidido pedir ayudar urgente.





Según sus responsables, presenta problemas como una infección por hormiguillo “bastante seria y que requerirá de un largo tiempo de recuperación”. De hecho, el podólogo fue el jueves a verle los cascos, pero “le fue imposible trabajar porque tiene mucho dolor”. Es por ello que están a la espera de la visita del veterinario para poder anestesiarlo y “hacerle una radiografía y que entre ambos profesionales valoren qué es lo mejor para sus cascos”.





Lakota también tiene la muscultura del dorso atrofiada y hundida, presentando diferentes puntos de dolor. Además necesita una revisión bucal y sospechan que padece laminitis y EPOC.





En resumidas cuentas, la factura se engrosa y “necesitamos vuestra ayuda, hemos puesto el espacio, los voluntarios que lo atienden con mucho cariño diariamente (precisa curas diarias, mucha limpieza de cuadra, atención y cariño), pero por desgracia el Refugio no cuenta con los recursos económicos que precisa, ya que a mayores del gasto de alimentación y limpieza (hierba, pienso, paja y viruta) también necesitará atención de profesionales para recuperarse de la mejor manera posible”, explican.