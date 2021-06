El Cambados golea por la vía rápida y mantiene viva la ilusión de la Copa

El CJ Cambados solventó por la vía rápida el duelo ante el Polígono de San Ciprián al marcar tres goles en los primeros veinte minutos que le dejan a un empate en la última jornada en Caselas de jugar la final de la fase de acceso a la Copa del Rey. En una mañana marcada por las altas temperaturas, el equipo local aprovechó los primeros minutos para desarbolar por completo al equipo ourensano, al que le costó adaptarse al campo de Burgáns, amplio y de hierba natural.





En el minuto cuatro ya llegó el 1-0 en una falta lateral lanzada directamente a portería por Tabares, aprovechando el error compartido por la barrera y el portero. Pese a que el técnico local Rubén Cornes “Pénjamo” tuvo que hacer un cambio obligado a los once minutos por la lesión de Baúlde, los locales no levantaron el pie del acelerador. El 2-0 llegó en un penalti sobre Gonzalo, arrollado por Kevin a centro de Félix. Marcó desde los once metros Tabares de nuevo. El tercero llegó solo dos minutos y se fraguó en otra jugada por banda, esta vez la derecha donde el CJ Cambados encontró mucha profundidad. Róber marcó un golazo al rematar a la escuadra desde el vértice del área grande.





A partir del 3-0 y hasta el descanso el partido se igualó mucho y los ourensanos generaron sus ocasiones para acortar diferencias, merced a la actividad de sus dos puntas, Lucas y Samuel. Pero el meta local Adrián estuvo muy seguro. Justo antes del descanso el CJ Cambados hizo el cuarto y definitivo en una transición que finalizó Gonzalo con un remate de derecha a la escuadra después de un recorte en seco, un auténtico golazo.





La segunda parte fue un mero trámite en la que ambos equipos generaron ocasiones, sobre todo los visitantes, que merecieron algún gol. Con este resultado el CJ Cambado se sitúa líder del grupo con 3 puntos al igual que el Caselas pero con mejor golaverage. Ambos se jugarán el pase a la final gallega contra el primero del grupo norte la próxima semana en Salceda.





CJ Cambados (4): Adrián (Hugo, min. 71); Puyi, Batallón (Miguel, min. 71), Fran, Tabares; Barrio, Pablo Baúlde (Félix, min. 11); Gonzalo, David Rial, Róber (Dieguito, min. 59); Ramón (Diego González, min. 59).





Polígono San Ciprián (0): Carral, Alberte, Kevin, Juáncar, Iago Campelo (Daniel Lama, min. 71), Calviño (Xian, min. 80), Jorge Alves (Dani, min. 50), Álex Bardelás, Lucas, Samuel (Yago, min. 70) y Noé (Chery, min. 50).





Goles: 1-0 Tabares (min. 4); 2-0 Tabares, de penalti (min. 13); 3-0 Róber (min. 17); 4-0 Gonzalo (min. 44).





Árbitro: Ordóñez Rodríguez (A Coruña). Mostró amarilla a Pablo Barrio por los locales y a Kevin y Samuel por los visitantes.