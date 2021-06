Trece medallas arousanas en el Autonómico Infantil

O Grove acogió el sábado el Campeonato Gallego Infantil individual sobre la distancia de 3.000 metros, que a su vez fue el XXXV Trofeo Concello do Grove de Piragüismo. Participaron unos 400 deportistas pertenecientes a 35 equipos de la comunidad. El Club Fluvial de Lugo fue el ganador en la clasificación masculina de clubes, en la que As Torres Romería Vikinga de Catoira acabó tercero. El Ría de Betanzos se llevó la victoria en categoría femenina, por delante del Náutico Pontecesures y del Cofradía de Pescadores Portonovo.



Por lo que respecta a los resultados individuales, en la categoría Infantil B Sofía Parada del Piragüismo Cambado fue la vencedora en Kayak. En la modalidad de canoa Daniel Davila (As Torres) se llevó la medalla de oro, con su compañero de club Samuel Iglesias alzándose con el bronce. En mujeres las tres primeras plazas las ocuparon Marta Castiñeiras (As Torres) Silvia Gago (O Muiño) y Mariña Busto (As Torres).



En la categoría infantil A consiguió el triunfo Jairo Zurita (As Torres), mientras que el tercer puesto fue para Antonio Silva (Breogán). Las tres primeras plazas en la regata femenina las ocuparon Lara Remigio (Breogán), Candela Romero (Náutico Pontecesures) y Alicia Otero (E.P. Ciudad de Pontevedra).



En la entrega de trofeos estuvieron presentes la diputado provincial Noemi Outeda, acompañada por el concejal de Deportes Santiago Meis y por Fredi Bea, presidente de la Federación Gallega. Además de Heladio Outeiro, edil del BNG; la internacional Tania Alvarez y los entrenadores Lino Cacabelos y Sami Grigore.



Aprovechando su presencia en el acto de presentación del I Trofeo Xacobeo 2021 celebrado en Pontevedra, visitaron el Campeonato Gallego Infantil en O Grove el nuevo presidente da Real Federación Española, Pedro Pablo Barrios y el presidente de la Federación Portuguesa, Victor Félix. Amnbos quedaron gratamente sorprendidos por lo que pudieron ver, tanto a nivel deportivo, como a nivel do escenario y nivel organizativo de la regata.