El centro de tecnificación de Ribeira se licitará en julio por un millón de euros

La obra del futuro centro de tecnificación que se construirá en el complejo polideportivo de A Fieiteira, que contará con un módulo de atletismo y sala para deportes de contacto, saldrá a licitación en julio por un precio inicial de 1.039.982,53 euros, de los que la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia aportará un total de 600.000 euros, con una primera anualidad de medio millón de euros y otra en 2022 de 100.000 euros, mientras que el Concello de Ribeira aportará el resto. Las previsiones de los responsables de ambas administraciones apuntan a que en octubre puedan empezar las obras y, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución inicialmente establecido es de doce meses, podrían estar listas en septiembre del próximo año.



Así se dio a conocer en la visita que realizó al citado recinto deportivo de la capital barbanzana el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, para firmar con el alcalde, Manuel Ruiz, el convenio para acometer la ejecución de las obras para su ampliación con las referidas instalaciones. Lete Lasa, que expresó su deseo de regresar el próximo año a Ribeira a inaugurar las nuevas instalaciones deportivas con una gran gala en la que participen algunos de los grandes deportistas gallegos, ya sea competitiva o de exhibición, indicó que la actuación que se llevará a cabo en A Fieiteira será un hito del “deporte de alta competición, do deporte de base e do deporte adaptado como demostran os fitos acadados polos deportistas ribeirenses”. En este sentido, se refirió a algunos de los éxitos más importantes de los deportistas de la capital barbanzana, como el campeonato europeo júnior y el subcampeonato europeo absoluto de taekwondo alcanzados por el Natural Sport Videlgi en 2018 en Turquía, la medalla de oro lograda por Ana Peleteiro en triple salto en el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta en Glasgow en marzo de 2019 y el cuarto campeonato de Europa del parataekwondista Álex Vidal cosechado en Italia en noviembre de 2019. Y, recordó que fue precisamente en esta última fecha cuando se entregaron los Premios Deporte Galego 2018 en Lalín, en los que se reconoció a Ana Peleteiro como la mejor deportista gallega “e foi aí cando se comezou a fraguar a reforma do complexo deportivo de A Fieteira”, precisó.









Ruiz Rivas manifestó que este módulo de atletismo y sala de tecnificación para deportes de contacto son “unha vella aspiración e moi necesaria polo traballo que desenvolven as escolas deportivas municipais e os clubes que compiten a nivel internacional, como os de kempo e taekwondo, e tamén para a tecnificación e homologación de disciplinas nas que destacan deportistas ribeirenses de élite",



El complejo polideportivo de A Fieteira cuenta con una pista de atletismo al aire libre -lleva el nombre de Ana Peleteiro-, dos campos de fútbol -uno de hierba natural y otro de césped sintético-, piscina cubierta y zona spa, polideportivo, gimnasio y una pista pump track, entre otras. Lete dijo que uno de los puntos destacados de esta actuación será la construcción en una superficie de 1.900 metros cuadrados -ocupará una parte del aparcamiento- de un módulo cubierto homologado para las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos, y que contará también con cabina para foto finish. Y agregó que este nuevo impulso que se le da en Galicia al atletismo “súmase á construción da mellor pista cuberta de atletismo de España en Ourense, doutro módulo de atletismo no IFEVI de Vigo e da continua aposta pola remodelación das pistas de Balaídos”.









Además, desde la Secretaría Xeral para o Deporte se indicó que la placa interior de la instalación que se construirá en A Fieiteira albergará en su parte inferior un almacén, dos vestuarios y gimnasio, mientras que en su parte superior se habilitará un módulo para deportes de contacto en un espacio de unos 300 metros cuadrados, en la que se incluirán tres tatamis. En el techo se recolocarán los paneles solares que actualmente están emplazados entre el inmueble que alberga la piscina y la pista de atletismo. Lete subrayó que su departamento afianza con esta obra su compromiso con las infraestructuras deportivas. En este sentido, señaló que de los 32.474.216 euros con los que cuenta en 2021 (un 28,5% más que el año pasado), 9,15 millones se destinarán a obras de creación y reforma de instalaciones deportivas, un 118% más que en 2020 cuando se destinaron 4,2 millones de euros al mismo fin.