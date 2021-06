Cerca de 70 familias esperan plaza en la Atención Temperá en O Salnés

Más de año y medio de espera y un total de 70 familias luchando para obtener una plaza en la Unidade de Atención Temperá en O Salnés. Esta es la situación de un servicio vital para muchos pequeños de 0 a 6 años con diferentes dificultades en la primera etapa de su vida. La Asociación Galega de Atención Temperá -subvencionada al 100 % por la Consellería de Política Social- gestiona desde hace años la Unidad de O Salnés ubicada en el centro de O Ramal, en Vilagarcía. Fue allí donde ayer se procedió a la lectura de un manifiesto coincidiendo con el Día de Atención Temperá y donde el presidente de la Asociación Galega, Jaime Ponte, reclamó la necesidad de “crear unha nova unidade na zona sur da comarca do Salnés”. Y es que la ampliación prometida en su día y que aliviaría en cierto modo la lista de espera de las familias y también la carga de trabajo de los profesionales del centro sigue sin ser una realidad.



En la Unidad de O Ramal hay en estos momentos tres profesionales que atienden a alrededor de 150 niños al año. Creen desde la Asociación Galega que lo idóneo sería dotar a esa Unidad de Vilagarcía de un profesional más y crear otra en un concello que abarcaría la atención para Cambados, Meis, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y O Grove. “É importante que a Atención Temperá estea nun lugar próximo para as familias tanto por accesibilidade como porque teñen que compatibilizalo coas escolas dos rapaces”, explica Jaime Ponte. Es él el que advierte de que “xa en varias ocasións, e seguimos, trasmitindo estas necesidades aos alcaldes dos diferentes concellos e ao resto de administracións para que se impliquen”. Entienden desde la entidad que una espera de más de un año y medio echa por tierra prácticamente por completo el espíritu con el que nació precisamente este tipo de atención.



En la Unidad de Vilagarcía se atiende a familias de toda la comarca de O Salnés. Los profesionales y los niños ocupan el espacio de titularidad de la Xunta y también una zona cedida por el Concello. En la lectura del manifiesto reivindicaron la necesidad de extender la red de servicios de proximidad para llegar a 156 concellos que todavía no tienen esta atención.