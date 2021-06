Cuatro grupos de la oposición piden la comparecencia de Lino Mouriño por el conflicto de Faxilde

Podemos, BNG, Ciudadanos y Partido Popular pedirán en el próximo Pleno de la Corporación la comparecencia del edil de Relacións Veciñais, Lino Mouriño, para que dé cuenta del conflicto en Faxilde denunciado en más de una ocasión por los vecinos del lugar. Lo previsible es que el socialista no responda a las preguntas formuladas por la oposición en este tema en la siguiente sesión prevista para la semana próxima, aunque podría hacerlo. Sino lo haría en la sesión plenaria del mes de julio.



La oposición adopta esta fórmula después de que tras la denuncia pública realizada por los vecinos sobre la parcela de la polémica todavía no hayan recibido respuesta del gobierno local. Así pues las cuatro formaciones exigen saber en qué punto se encuentran los trámites y cuales son los siguientes pasos a seguir por parte de la administración local.



La sesión correspondiente al mes de junio vendrá fundamentalmente conformada por mociones y por dar cuenta de las renuncias en el seno de la formación En Común. De hecho en la sesión del próximo jueves no habrá nadie en el asiento reservado para el edil de esta formación, dado que tras la renuncia de Suso López su sustituto, Juan Fajardo, no tomará posesión hasta la siguiente sesión.



En el orden del día también figurarán dos mociones -una del grupo socialista y otra del Partido Popular- sobre la necesidad de que la línea de ferrocarril que une Vigo con Madrid tenga una parada en Vilagarcía. Una demanda que ha sido motivo de controversia en las últimas semanas y que ahora llegará al hemiciclo de Ravella.



El PP también presenta otra moción sobre el Plan de Explotación Marisqueira que también será debatida en otras localidades. Por su parte Podemos presenta una sobre la Risga y su incompatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital.