Las 698 entradas para el partido del domingo entre el Arosa y el Somozas, que decide la tercera y última plaza de ascenso en Galicia a 2ª RFEF, están prácticamente agotadas. El presidente Manolo Abalo reconoce que la avalancha de solicitudes ha sido enorme. “Domingo xuntariamos a tres mil persoas en circunstancias normais, piden entradas de todas partes da comarca e tamén da provincia”. Ayer ya solo quedaban algunas localidades en alguno de los fondos. “Temos case 900 socios e non poderán ir todos o partido. Isto dame moita pena”, explica el presidente, cuyo teléfono no para de sonar en todo el día desde el lunes.



Hasta la tarde de ayer no pudo pasarse por el entrenamiento del equipo, que trabaja con tranquilidad en esta última y decisiva semana de temporada. Jugadores y técnicos intentan se mantienen ajenos a la expectación que se ha generado en Vilagarcía en un partido en el que se juega un ascenso 28 años después a Segunda B, en este caso Segunda RFEF.



La agenda del presidente estos días es frenética. Atiende compromisos y está al lado de las personas que han ayudado al club en este difícil año marcado por la pandemia y las dificultades. “O Arosa non é un clube con sorte, tantos anos esperando un play-off na Lomba e ten que xogarse con tan pouca xente”, se lamenta.



La directiva del Arosa aprovechará el partido del domingo para rendir su particular homenaje a Sergio Álvarez, “o gato de Catoira”, que ha dejado el fútbol por una lesión de rodilla. El canterano del Arosa, que debutó con el primer equipo arlequinado en Tercera con solo 16 años y siendo juvenil en el año 2002, se retira tras una larga y brillante carrera en el conjunto olívico, con el que jugó 132 partidos en Primera División, al margen de los de Copa y Europa League, competición en la que fue semifinalista. El domingo también está confirmada la presencia en A Lomba del presidente del Celta, Carlos Mouriño, invitado por Manolo Abalo.