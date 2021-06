O Grove da el pistoletazo de salida a la Festa do Marisco 2021 que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre

La Festa do Marisco volverá a celebrarse este 2021 para convertirse en uno de los grandes eventos de Galicia de la era postcovid. El Concello de O Grove anuncia que se da el pistoletazo de salida para la organización de la edición 2021 que se celerará entre los días 30 de septiembre y 12 de octubre. Será una edición normal, “vamos a arriesgar” avanza el alcalde meco, Jóse Cacabelos, quien considera que “la Festa do Marisco se hace normal o no puede haber una versión reducida”.





“Podríamos estar ante uno de los grandes eventos de Galicia de la era postcovid con normalidad”, augura Cacabelos, quien reconoce que el gobierno local se ha animado a tomar esta decisión ante la buena evolución de la situación sanitaria, el avance en la vacunación y la eliminación de las mascarillas en espacios exteriores confirmada esta mañana por el gobierno del Estado.





“Tenemos temor por la tramitación y de poder llegar a tiempo, pero no por la situación sanitaria” señala el regidor quien reconoce que “tenemos un problema presupuestario”, ya que todavía falta aprobar en Pleno el Presupuesto para el ejercicio 2021 e incorporar las partidas para la fiesta.





Ahora el Concello trabaja a contrarreloj para poner en marcha la maquinaria de la Festa do Marisco tras un año de parón por la pandemia, “es muy complejo. Estamos en el límite pero hemos tomado la decisión de sacarla adelante con todas las dificultades que eso supone”.





Por el momento todavía no hay una programación establecida ni nada contratado, por lo que el Concello iniciará ahora toda la tramitación y los técnicos ya se han puesto en marcha para elaborar los pliegos para sacar a concurso la concesión de los puestos para la Festa do Marisco.





La intención es mantener la oferta a nivel degustación así como actividades culturales y musicales.





Para poder llevar a cabo el evento, el Concello va a solicitar apoyo económico a las demás administraciones, Xunta y Diputación, ya que “para el Concello es un riesgo muy alto” y además, añade el alcalde, “así lo requiere, ya que la repercusión de la fiesta supera el ámbito comarcal y provincial”. También se iniciará ahora la promoción del evento, aunque según informa el regidor Cacabelos, “ya hay hoteles que tienen reservas confirmadas para el mes de octubre y los turoperadores están empezando a vender productos turísticos en toda España con motivo de la Festa do Marisco”.





Con todo, la maquinaria empieza a funcionar y desde el Concello de O Grove se muestran optimistas para celebrar uno de los eventos más grandes e importantes de la comarca de O Salnés.