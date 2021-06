Pancartas, bocinas, bombos, bengalas, bufandas, camisetas y cientos de personas dispuestas a dejarse las voces y a aplaudir hasta más no poder. La afición del Arosa, aún en mucho menor número del esperado en unas circuntancias como las que merece la ocasión, está preparada para volver a ganar el partido en la grada y crear la comunión perfecta con el equipo que desemboque en el ansiado ascenso. Son 28 años de espera, toda una vida en el caso de la muchos seguidores que hoy se dejarán notar ya desde el calentamiento en la grada de Preferencia, donde se concentran integrantes de la “Afición Arlequinada” , que toman el testigo a otras peñas como el “Frente Arlequín” o la mítica “Peña Grupito”. La semifinal ante el Estradense, la épica clasificación y el sufrimiento con el éxtasis final fue el aperitivo para lo que se espera esta tarde. Tras una pancarta que reza “This is A Lomba” los socios del Arosa también quieren jugar su partido en la grada, animando en los momentos difíciles, espoleando a los jugadores y contagiando el ambiente al resto de las gradas. La de tribuna estará más concurrida que nunca en el palco, donde Manolo Abalo contará con el respaldo del alcalde Alberto Varela, amén del presidente del Celta Carlos Mouriño o de la Federación Gallega, Rafael Louzán. Sobre medio centenar de aficionados del Somozas se ubicarán en uno de los fondos, equipados por si la lluvia no da tregua. Pase lo que pase, ya será un partido inolvidable.