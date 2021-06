Nos da más juego que la selección no gane

Si hay algo capaz de eclipsar a la pandemia es el fútbol. Desde la noche del sábado de lo que se habla en los grupos de WhatsApp y en las terrazas es de la selección de fútbol. Y se habla mal, claro, que para algo somos españoles. Lo primero, buscar culpables, que se nos da fenomenal. Morata, que solo metió un gol cuando podrían haber sido cuatro, Gerard Moreno, con su penalti fallado, Luis Enrique, que no ha convocado a los mejores... Cómo será la cosa que hasta hay coruñeses que lamentan que no juegue Iago Aspas. Lo lamentan en privado, eso sí, tampoco es plan de darle alegrías innecesarias a los celestes. Sería maravilloso que nos callaran la boca con un recital ante Eslovenia el miércoles, aunque entonces diríamos que fue un espejismo y que de esa ronda no pasamos. Si es que en realidad nos da más juego que lo hagan mal. Deberíamos estar agradecidos. FOTO: Morata se lamenta durante el encuentro de la selección con Polonia | efe