Los hoteles de O Grove ponen a prueba el nuevo sello Ecostars para medir su impacto ambiental

ILa excelencia turística de O Grove y la comarca de O Salnés así como la apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente ha captado la atención del nuevo distintivo Ecostars que realizará en la península meca su prueba piloto para medir el impacto ambiental de sus hoteles. Sus promotores explican que esta iniciativa se encuadra dentro del objetivo de posicionamiento de Galicia y de O Grove como destino “ecológicamente responsable y de calidad”, para la promoción de una oferta turística diferencial, apoyándose en el impulso del año Xacobeo 2021-2022 para dar visibilidad a iniciativas que van en línea con los objetivos de la Comunidad en materia de sostenibilidad.



En el marco de este piloto, Ecostars ofrecerá esta calificación ecológica de forma gratuita a todos los hoteles del municipio, evaluándose en base a una metodología registrada que valora en función de los consumos de agua y electricidad por habitación ocupada. También se requerirá en algunos casos la anexión a iniciativas como ‘Climate Neutral Now’ (UNFCCC – ONU) para compensación de emisiones, Ecoembes para reciclaje, FSC para fuentes sostenibles, o ‘Sustainable Standards for Foodservice and Hospitality’ para alimentación.



Ecostars es una calificación de sostenibilidad de hoteles que supondrá “un polo atractor” para el turismo responsable, “cada vez más extendido”. “El rating ecológico de Ecostars no solo va a ayudar a los hoteles atraer a ese público cada vez más concienciado con la necesidad de reducir el impacto medioambiental, sino que les va a permitir implementar mejoras que también reducirán consumos y costes” explica José Luis Santos, socio fundador de Ecostars









Vocación internacional





Aunque se inicia en O Grove, Ecostars tiene una vocación internacional. Después de llevar a cabo los cuatro pilotos que Ecostars tiene previsto desarrollar en España, hacia final de año se iniciarán otros tres pilotos en Portugal y otros países (previsiblemente Francia, Italia, Gran Bretaña, un país asiático y un país americano). El objetivo es tener presencia a nivel mundial en 2025 y que, del mismo modo que hoy en día todos los hoteles tienen un indicador de calidad universalmente reconocible como son las estrellas, en un futuro próximo cuenten con un indicador de sostenibilidad para que esa información sea accesible a los viajeros.