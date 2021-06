Podemos pide al PSOE qué explique qué sucederá con el Punto de Encontro Familiar

En octubre de 2020 el Concello de Vilagarcía firmaba un préstamo con Liberbank de 1,7 millones de euros, para la financiación de diversas actuaciones. Entre estas, destacaba, por 100.000 euros, la compra de un local para acoger un Punto de Encontro Familiar. Ahora, el gobierno local socialista hace una nueva modificación de crédito y retira esta partida, lo que despierta preocupación en el grupo municipal de Podemos-Marea da Vila.





Los morados piden a Ravella explicaciones. “Estamos acostumados a qeu o PSOE, amparado na súa maioría absoluta, faga constantes cambios na finalidade das partidas orzamentarias, pero sorpréndenos que, desta vez, os cambios se correspondan con partidas de elevada contía, como son os 100.000 euros do Punto de Encontro Familiar”, señala la portavoz de Podemos en el Concello, María de la O Fernández.





La formación de la oposición recuerda que ya en 2019 el PSOE llevó a Pleno la solicitud a la Xunta para que dotase a Vilagarcía de un punto de encuentro. “Agora vemos como o goberno local cambia o destino deses 100.000 euros pero sen que medie unha explicación do que vai pasar co punto de encontro”, señala Fernández González, que se pregunta si “finalmente a Xunta vai sufragar os gastos” de esta actuación “ou é que este investimento xa non é unha prioridade para Vilagarcía?”





La modificación de crédito es una herramienta de la que hace un amplio uso el ejecutivo que preside Alberto Varela. Para Podemos, es un “síntoma dun goberno local que vai dando tombos e carece de proxecto”. Además, los morados creen que responden al “delicado” estado de las cuentas, “posto que existe un remanente máis que dubidoso de 313.058,54 euros e o COncello está ao límite do endebedamento, polo que o PSOE ten que estar facendo estes bailes para poder afrontar os gastos que son inaprazables”. Al tratarse, en esta ocasión, de 249.574,63 euros, desde Podemos exigen “transparencia”.