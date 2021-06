Ravella renuncia a comprar un local para el Punto de Encontro Familiar

El gobierno local socialista renuncia, por el momento, a comprar un local para albergar un Punto de Encontro Familiar. La edil de Servizos Sociais, Tania García, manifestó que en varias reuniones la Xunta de Galicia mostró su negativa a poner en marcha este servicio en Vilagarcía, por lo que deciden dedicar la partida del crédito firmado hace tan solo unos meses a otras finalidades.





García Sanmartín defiende que se trata de una medida que siguen considerando necesaria, aunque incidió en que el servicio en Pontevedra se había mejorado “gracias ás reivindicacións socialistas”, pero el Concello también está inmerso en la compra de otro local para trasladar los Servicios Sociales y “ a día de hoxe non sabemos nada” de la colaboración autonómica, reprochó la portavoz del gobierno.





Los socialistas sacaron adelante la modificación de crédito de 249.000 euros con la abstención de PP, Podemos y Ciudadanos. Los grupos de la oposición mostraron sus reticencias por el uso frecuente de las modificaciones de crédito, a lo que desde el PSOE achacan a la “flexibilidad” de los Presupuestos. Además, la portavoz morada, María de la O Fernández, señaló que el Concello está “ao límite do endebedamento”, algo que rechazaron tanto el alcalde, Alberto Varela, como la portavoz socialista. “Estamos no 58 por cento e a lei permite ata o 75”, respondió García Sanmartín.





Conexión con Madrid

El debate sobre el tren a Madrid también estuvo presente en la sesión plenaria. PSOE y PP llevaron sendas mociones sobre este tema y salvo algún que otro cruce no hubo mucho desacuerdo. La portavoz conservadora, Yolanda Bóveda, aseguró que existe desconexión entre la península y Vilagarcía. El alcalde se comprometió a seguir luchando por más frecuencias, pero matizó que “estamos mellor do que estabamos”. Ciudadanos aprovechó para pedir más vías de alta capacidad (por carretera) que conecten el municipio con Catoira y Pontevedra: Finalmente, todos los grupos votaron a favor. También salió adelante una moción de Podemos para compatibilizar la Risga con el Ingreso Mínimo Vital e instar al gobierno de la Xunta a que retire las sanciones a todos los afectados, y no solo a los que tienen hijos a su cargo. El Pleno, además, dio cuenta de la renuncia de Jesús López.