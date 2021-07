Denuncian “caos” en el centro de salud de Baltar y el traslado de una ambulancia del Hospital a Sanxenxo

Arrecian las críticas a la gestión en materia sanitaria en O Salnés. Lo hace, de nuevo, con la llegada del verano y los ajustes que el Sergas realiza en cada canícula, pero también debido a situaciones enquistadas, de las que hace tiempo que viene advirtiéndose.





Mientras Meis tienen hoy convocada una protesta ante el centro de salud de A Rochela en demanda de mayor previsión a la hora de cubrir jubilaciones, ayer, vía comunicados, llegaba el malestar por el traslado de una ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés a Sanxenxo. Y por lo que han calificado de “caos” en el centro de salud de Baltar, Portonovo.





La ambulancia

La CIG lamenta el traslado de la base del vehículo medicalizado, ya que creen que eso “aumentará os tempos de resposta, empeorando a atención sanitaria da veciñanza da comarca”.





El traslado, indican, se debería al aumento de población en la zona de Sanxenxo durante el verano. Pero afirman que la decisión es vestir a un santo para desvestir a otro. Recuerdan, de hecho, que “até hai dous anos por estas datas asignábase a maiores do que xa había unha medicalizada para a zona de Sanxenxo-Portonovo co obxectivo de cubrir o aumento de poboación estival”. Ahora no hay ese refuerzo, solo un traslado de una ambulancia porque, sostienen, la Xunta priorizaría el “aforrar cartos”.





En Baltar

Por su parte, Somos Sanxenxo denuncia el “caótico” arranque de julio en el centro de salud de Baltar tras lo que consideran “brutal recorte ao que se está sometendo”. “O número de médicos de familia asignados a este centro de saúde é de 9 durante todo o ano; e, habitualmente, no verán reforzábase con dúas equipas a maiores”. Añaden, no obstante, que a día de ayer “o centro conta con tan só tres facultativos (dous pola mañá e un pola tarde) para poboación fixa e desprazados; na área de pediatría, pasan de dúas enfermeiras a unha; e a sala de extracción, que soe estar atendida por tres enfermeiras/os, recae en dúas persoas”. Urgen, por ello, que se reconsidere esta gestión y se “depuren responsabilidades”.





Activan una nueva unidad de Fisioterapia de Atención Primaria en el centro de salud de Vilanova



El área sanitaria Pontevedra-O Salnés activa a partir de hoy viernes una nueva unidad de Fisioterapia de Atención Primaria en el centro de salud de Vilanova de Arousa.





La inversión es de 20.000 euros tanto para la obra civil como para el equipamiento. Según explicaron ayer desde Sanidade, esta unidad se pone en funcionamiento para prestar cobertura a una población de alrededor de los 15.000 habitantes de los ayuntamientos de Vilanova y de Meis.





Características

La nueva unidad de Fisioterapia dispone de un espacio físico de 100 metros cuadrados de instalaciones emplazados en el sótano del centro de salud vilanovense. Cuentan con una distribución que incluye una sala de tratamientos, un box específico para aplicar técnicas de fisioterapia, un despacho para los técnicos de esta especialidad asistencial, una sala de espera y vestuarios con aseos.





La nueva unidad cuenta además con un fisioterapeuta así como con material necesario para tratamientos de Atención Primaria orientados a la promoción del ejercicio físico, las intenvenciones comunitarias y diversos programas de orientación al ejercicio activo, “sendo un obxectivo prioritario para o Servizo Galego de Saúde a prevención do sedentarismo e a educación poboacional nos autocoidados”, subrayaban ayer desde la administración autonómica.