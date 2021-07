Dice Escrivá que no tuvo su mejor día

Dice Escrivá que cuando anunció que los nacidos entre 1960 y 1975 tendrían que elegir entre cobrar menos de pensión o trabajar más no tuvo su mejor día. No hace falta que lo jure. Ya hay que tener mal día para pretender que la noticia sea el acuerdo para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC y acabar transmitiendo que todo va a ir a peor. Explica el ministro que estaba reflexionando en voz alta y que sus ideas se entendieron mal. Lo de la reflexión lo podemos aceptar, vale; el hombre se olvidó de que estaba en plena entrevista y empezó a divagar. Pero lo que dijo, bien clarito además, se entendió perfectamente. Si no quieren que escuchemos lo que no les interesa, que no lo digan. Y así luego no hay que rectificar.