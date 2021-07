Preparan una denuncia ciudadana contra el Concello por su “inacción” ante el edificio okupa de Abesadas

Residentes y empresarios del barrio de Abesadas promueven la elaboración y presentación de una denuncia ciudadana contra el Ayuntamiento de Ribeira por lo que consideran la “inacción” o “pasividade” de sus responsables en relación al edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro y a toda la conflictividad que está generando. Está previsto que a comienzos de semana contacten con una persona para que les asesore sobre esa cuestión para que sepan todos los pasos que deben dar en ese sentido, y que posteriormente se convoque a una reunión a los vecinos y comerciantes para informarles sobre esa cuestión y contar con su apoyo, realizando una recogida de firmas en apoyo a esa denuncia, que confían que tendrá un amplio respaldo ya que son muchos los afectados por esa situación.



Empresarios y vecinos consultados por este periódico indican que están hartos de presenciar las actividades ilícitas que allí se registran, como la supuesta venta de drogas, de la que son conocedoras las fuerzas de seguridad, así como de las molestias a cualquier hora del día y de la noche, pero también por la suciedad que generan, con el depósito de excrementos, basura y otros residuos, quienes se han apoderado de ese inmueble de viviendas que quedó inacabado y que se apunta que podría rondar el medio centenar de personas. Añaden que la inseguridad en esa zona les tiene altamente preocupados y ya no saben que hacer, pero advierten que no van a parar hasta conseguir que alguien intervenga.



Los afectados aseguran que por no actuar con contundencia se están viendo perjudicadas muchas personas, “que xa non poden ir soas a plena luz do día polo centro de Ribeira, pois está a uns cen metros do consistorio”. Uno de los últimos episodios de inseguridad se registró ayer al mediodía cuando un individuo que cubría su cabeza con la capucha de una sudadera le robó el bolso por el método del tirón a una mujer de edad avanzada en las inmediaciones de dicho edificio y a continuación se dio a la fuga a toda velocidad. La víctima salió corriendo detrás de él pero no pudo darle alcance, y ya acudió a la comisaría a presentar una denuncia. Aunque a ella le pareció que el ladrón era una personas de unos doce años, se pudo saber a través de las imágenes de la grabación que hizo un particular que se trataba de un individuo de entre 20 y 30 años, que ya es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. El bolso, sin las pertenencias y el dinero que contenía, apareció poco después en la Rúa Blanco Amor, donde lo recogió la Policía Local, que lo llevó a la comisaría para incluirlo entre las diligencias que se practiquen.



Residentes en la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro aseguran sentirse abandonados por todas las administraciones, pero también por la propiedad del inmueble, pues indican que tampoco toma medidas, desentendiéndose del mismo “e deixa o problema aos demais”, afirman. Advierten que los dos sótanos con que cuenta el edificio están inundados y aseguran que esa situación está afectando a otras comunidades del entorno que pagan las consecuencias de la inacción administrativa en forma de un paulatino deterioro.