El Xuventude Sanxenxo abandona la competición

La tercera asamblea de socios convocada por el Xuventude Sanxenxo para encontrar nueva directiva finalizó ayer sin que, nuevamente, nadie quisiera tomar el relevo del presidente saliente, Santiago Baleirón. Así las cosas, la entidad no se disolverá, si bien no competirá la próxima temporada.



Baleirón explicó ayer mismo la situación: “No se presentó ninguna candidatura”, lo que ha abocado al club de Sanxenxo a tomar la decisión que marquen los estatutos que, indicó el presidente saliente, pasaría por no disolver la entidad pero no inscribirse en ninguna competición. “No habrá ninguna asamblea más”, aclaró Baleirón, si bien continúan abiertos a que, de aquí a que comience la temporada, alguien se replantee la situación y decida tomar las riendas de la entidad.



El hasta ahora presidente aludió, preguntado por el motivo de que nadie se quiera hacer cargo de la entidad, a la falta de voluntad, e ironizó opinando que “no debe de interesar el fútbol en Sanxenxo”.



Baleirón también reconoció que tanto él como el resto de la directiva saliente se sienten “apenados” ante esta situación: “Imagínense, los sacrificios que se han hecho en este club, casi cuarenta años de historia, un equipo en Preferente, unas secciones infantiles, incluso femeninas, estupendas... Que no entre a competir es triste”, lamentó.



Si bien la situación no es la deseada para ningún club deportivo, el punto y final todavía no está puesto.