Las mentiras en campaña no cuentan

La Audiencia Provincial de Madrid ha validado el cartel electoral que desplegó Vox en la campaña del 4-M contra los menores extranjeros no acompañados. Dicen los magistrados que no importa si las cifras de la pensión de un mayor madrileño y del gasto mensual que genera uno de estos menores no son veraces porque hay que entenderlas dentro del juego político. Que es lo mismo que asumir que en campaña todos mienten. Y en el caso del cartel de Vox, según la sentencia, mienten para reflejar un problema social y político. Entenderlo así y no como un mensaje de odio ya es cosa nuestra. FOTO: Abascal, en un acto de campaña | efe