O Salnés suma 30 contagios en un día, con varios concellos al límite del nivel alto

La comarca de O Salnés suma 30 contagios en un solo día, más de la mitad en Vilagarcía, y son varios los concellos que se acercan al nivel alto de restricciones. Los números de casos activos son similares a los registrados en noviembre, cuando se decretó el cierre de la hostelería, aunque la presión hospitalaria es mucho menor.



Es este el aspecto que quieren que se tenga en cuenta desde Cambados, otro de los municipios que se encuentra con una incidencia disparada, para reclamar al Sergas que modifique los criterios para establecer restricciones, ya que las circunstancias no son las mismas. “Tamén é certo que con este nivel de icidencia, aínda que non cheguemos ao peche perimetral imos a padecer restricciones de nivel alto que danan fundamentalmente ao sector da hostalaría”, lamenta el concejal de Sanidade, Tino Cordal. El edil incide en que “eles non teñen a culpa, porque os contaxios estanse dando en celebracións familiares e tamén nas festas de San Xoán”. Cambados también pidió al Sergas la realización de un cribado en el municipio. Mientras se resuelve esta cuestión, Cordal pide a los vecinos que hagan uso de los test de antígenos en las farmacias, sobre todo antes de acudir a eventos o reuniones.



Donde ya se llevó a cabo una prueba masiva fue en Vilanova, donde estaban citados un millar de vecinos de entre 30 y 39 años. Acudieron un 60 por ciento. El alcalde, Gonzalo Durán, no descarta que en los próximos días se haga otro cribado entre los de 20 y 30. El regidor asistió al cribado junto al delegado territorial, Luis López, que destacó la participación, para “atallar na medida do posible a este inimigo invisible”. Durán confía en que los casos comiencen en una semana









Por municipios





En cuanto a los datos por concellos, la mayor subida se produjo ayer en Vilagarcía, que con 16 casos más suma 87; le sigue Cambados, con seis más y 39 en total; mientras que Vilanova suma 5 y tiene 34. Sube más ligeramente en Meis, con dos y un total de 11 y en Sanxenxo, que con uno más suma quince. A Illa se mantiene en 28, de O Grove y Ribadumia no hay datos y Meaño rompe la tendencia al bajar un caso (tiene cuatro en total).