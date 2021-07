Jorge Espiño, del Cuntis, consiguió una medalla de bronce en cinco kilómetros marcha en los campeonatos gallegos de Lugo sub 16 y sub 18. Por su parte, Nati Rivas lo hizo en loos tres kilómetros y muy cerca se quedó Carla Magariños. También destacaron en sus pruebas Xoana Méndez y Saray Duque. En esta ocasión no pudieron participar Nico Blanco ni Luca Barreiro.