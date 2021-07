Carmen Calvo defiende que "no" se han equivocado al eliminar el uso de la mascarilla al aire libre

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido que "no" se han equivocado al eliminar la obligación del uso de la mascarilla al aire libre, y aunque ha admitido que el repunte de contagios de Covid es "preocupante", considera que las cifras son "diferentes" con respecto a hace 8 meses cuando implicaban más muertes y saturación de UCIs.







"No (nos hemos equivocado), lo han hecho todos los países, yo la pregunta la haría al revés, si estás inmunizando muy rápidamente y bien, porque las vacunas están funcionando, no tiene sentido mantener las mismas medidas que cuatro meses antes", ha precisado Calvo este jueves en los Desayunos Informativos de Europa Press, preguntada por si el Gobierno se ha equivocado al eliminar el uso obligatorio de la mascarilla.





Además, ha destacado la "ejemplaridad" de los españoles que incluso cuando se les permite ir sin mascarilla en espacios exteriores, "sin embargo, hay mucha gente que sigue sin quitársela". "Es un país que responde cívicamente muy bien, pero ¿qué hacemos? ¿Lo mismo, como si no fuera avanzando la inmunización de grupo? No es razonable", ha indicado.





Sobre el repunte de contagios entre los jóvenes, la vicepresidenta primera considera que son cifras "preocupantes" y hay que estar "en máxima vigilancia", pero ha puntualizado que estos datos son "diferentes" a hace siete u ocho meses, cuando esas mismas cifras "implicaban muertes, gravísimas enfermedades y saturación de las UCIs".





Ante este aumento de casos, Calvo ha propuesto volver a "rastrear mucho" y "acelerar la vacunación" porque, según ha señalado, "en algunas comunidades autónomas" las dosis de la vacuna "no se están poniendo con la rapidez que se debiera". "Hay que empezar a trufar estas cohortes de 20 a 30 años, para ir protegiendo con bastante rapidez", ha sugerido.





PIDE NO CRIMIMINALIZAR A LOS JÓVENES

Para la vicepresidenta primera, es "entendible" que se pudiera producir un repunte de contagios entre los jóvenes porque son los que aún no están vacunados y ha pedido que no se les criminalice pues han mostrado "disciplina".





"No se puede, de ninguna manera, señalar a la gente joven que ha estado en sus casas, en sus ordenadores, trabajando en la universidad, con su profesores, y han hecho un esfuerzo también muy importante para la disciplina general que hemos tenido", ha zanjado Calvo.