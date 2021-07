El PXOM de O Grove ya está a un paso de ser una realidad tras su aprobación provisional

O Grove vivió ayer un día que quedará marcado en el calendario por la aprobación provisional en el Pleno del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Un paso muy importante para sacar adelante el documento urbanístico que dará seguridad jurídica, orden y transparencia para el futuro desarrollo de la península meca. Un PXOM que además, el alcalde José Cacabelos cree que será de los primeros planes de Galicia adaptados a la Lei do Solo de 2016 y da portazo al llamado “decreto Cuíña” que paralizaba la posibilidad de construir y hacer modificaciones, dificultando el crecimiento urbanístico de la localidad.





El grupo de gobierno y la oposición, debatieron ayer en la sesión extraordinaria sobre los diez tomos de documentación y las 3.874 alegaciones que se presentaron, aprobando el único punto del orden del día con los votos a favor del PSOE, la abstención de PP y EU y el BNG en contra.





“Un Pleno histórico que marca un antes e un despois na vida de O Grove”, destacó el alcalde, aunque la cita quedó deslucida ya que la intención del gobierno local era que el público pudiera acudir al Concello, sin embargo, la sesión pudo seguirse por streaming.





El alcalde defendió el Plan con una “transparencia total e absoluta da tramitación”, y con un objetivo claro, “este PXOM é por e para os veciños de O Grove, senon non é. Non ten sentido aprobar un Plan que vaia na súa contra”.





Por parte de EU, el portavoz José Antonio Otero criticó que el gobierno socialista diera continuidad a un expediente iniciado por el PP y que en su día, en el 2014, el PSOE fue el único partido que votó en contra en el Pleno de su aprobación inicial. Asimismo, reprochó al gobierno que se les enviase la documentación, tan solo días antes del Pleno, tiempo “insuficiente” para analizarlo.





La popular Beatriz Castro calificó de “prepotente” y “arrogante” al alcalde al asegurar que “o único que se fixo foi reunir as alegacións. Non se contestou aos veciños que seguen sen saber nada da súa situación. Cando queiran facer algo nas súas fincas daránse conta do que fixo este goberno e a única saída será botar ás mans á cabeza”. Además, dijo, “é o PXOM de Cacabelos, pero non dos veciños. Non se reuniu coa oposición e nin os seus compañeiros de goberno coñecen o expediente”.





Durante su intervención, el portavoz nacionalista, Heládio Outeiro reiteró sus quejas sobre la falta de reuniones técnicas para conocer el proyecto y criticó que “este alcalde ten maioría e non lle importan os votos nin as opinións da oposición”.





Visto bueno de la Xunta

La aprobación provisional es la culminación de un largo proceso y una “tortura burocrática”, que comenzó en el año 1981 bajo el mandato del recientemente fallecido Álvarez Corbacho y que fracasó, siendo retomado por el gobierno del popular Miguel Ángel Pérez quien llevó al Pleno su aprobación inicial en el año 2014.Tras las protestas y movilizaciones vecinales producidas durante esos años, José Cacabelos recuperó la alcaldía en el 2016 y con ella, su pretensión de sacar adelante el PXOM con la aprobación provisional de ayer que pone fin a la tramitación municipal y deja el documento en manos de la Xunta.





Ahora, se devolverá a la Secretaría de Urbanismo de la Xunta para su revisión y si todo está correcto, le dará la aprobación definitiva y su entrada en vigor aunque el regidor confirmó que “é probable que pidan que se faga algunha corrección ou axuste antes da aprobación definitiva e a publicación no DOG, pero esperamos non se alongue máis dalgúns meses”.