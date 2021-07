La Diputación hace balance de seis años de mandato que “transformaron” la provincia

El gobierno de la Diputación de Pontevedra hizo ayer balance del ecuador de su segundo mandato tras seis años al frente de la institución, de “cambio na acción política” que ha supuesto la “gran transformación de la provincia e con boa parte do camiño andado para a recuperación”. Fue durante un acto con la intervención de la presidenta Carmela Silva y el vicepresidente César Mosquera y la presencia de alcaldes y agentes del tejido social y económico.





“Transformación” fue la palabra elegida por la presidenta para resumir estos años. Además calificó de “modélico” el gobierno de coalición con el BNG que, frente “á confrontación e o ruído, que están á orde do día”, trabajo “unido” porque “é unha obriga aparcar as posibles diferencias” para “traballar polo benestar da xente”. Según Silva, los grandes ejes de ese viraje en la acción política son el cambio del modelo de financiación de los concellos, dándole recursos “como nunca” –sumando también más de 56 millones de fondos europeos– y “pasando das políticas arbitrarias e da ausencia de criterios obxectivos”; el modelo de movilidad y recuperación del espacio público, que “é referencia”; la defensa de la igualdad y la “irrenunciable” agenda feminista”; el compromiso con el medio ambiente y la “profunda aposta” por apoyar la economía, aunque muchos ámbitos no son de su competencia. También destacó el “enorme esforzo” realizado en la pandemia en apoyo de “quen máis o necesita”.





El vicepresidente, por su parte, subrayó dos cuestiones: el “logro” de conseguir un funcionamiento y unos servicios “do máis avanzado”, de “vangarda”, y el trato de “equidade” a los concellos. Además se mostró satisfecho por “ter cumprido o reto, moi difícil na política, de non desdecirse sobre o dito na oposición”. Aseguró además que abordaron campos en los que hallaron deficiencias y necesidades de los concellos y “aí están os feitos, hoxe mesmo o deputado Uxío Benítez está a recoller un premio en Málaga polo programa Ágora”, añadió.





Ambos mandatarios agradecieron la implicación de los trabajadores provinciales y Mosquera destacó el caso del Parque de Maquinaria. En su momento “tiveron un comportamento inducido”, dijo, pero “están recuperados” porque “entenderon que son servidores públicos e outros intereses non tiñan cabida”.





En datos, aseguraron que son la administración provincial que más transferencias realiza a los concellos –“incluso aos máis belixerantes”– tras repartir más de 348 millones de euros, lo que supone un 35,4 % frente a la media del 18,2 % del resto, mediante el Plan Concellos (2.300 obras y 6.000 empleos), el Reequilibrio, DepoRemse y el ReacPon. En infraestructuras destinaron más de 102 millones para una movilidad sostenible y recuperar espacios públicos para la ciudadanía; otros 7,4 fueron para Igualdade; para ayudar al sector primario se modernizó la Finca Mouriscade y la Estación de Areeiro, se puso en marcha Smartpeme y se impulsaron los viveiros de Barro y Lalín (28,5 millones en total). En materia de turismo se han destinado otros 26 y sus programas de creación de empleo (Erasmus, Depoemprende y DepoIintegra) sumaron 22 millones. Pero además, se han invertido 30 millones en Cohesión Social y su apuesta por la cultura, el deporte y el gallego son otras de sus prioridades. “Hoxe, como hai seis anos, como hai dous, volvo afirmar que é necesario que traballemos xuntas e xuntos para seguir construíndo unha provincia do ‘bo vivir’’, destacó la presidenta.