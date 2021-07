Combate y Auga se caen de San Roque, que sí tendrá conciertos

La Festa da Auga no podrá celebrarse tampoco este año, por motivos evidentes y con la vacunación todavía sin completar. Ravella prescinde de todos los actos multitudinarios en la programación de las fiestas de San Roque, por lo que tampoco habrá Combate Naval.



Ambos actos, los más emblemáticos de las celebraciones patronales, tendrán que esperar a 2022, al igual que el desfile de carrozas, la ofrenda floral al santo o “calquera acto que poida convocar a moito público e cuxa seguridade non poida ser garantida”, explican desde el Concello, que pide disculpas “polo trastorno que isto poida causar”.



Eso sí, al igual que en la edición del año pasado, habrá actividades musicales y culturales durante las principales fiestas de Vilagarcía. “Iso non significa que o Concello renuncie a promover o espírito festivo que caracteriza especialmente ao mes de agosto, co que iso supón de animación social pero tamén de apoio a dous sectores que o levan pansando especialmente mal dende que comezou a pandemia: A hostalería e o comercio”, indican fuentes municipales. Por ello, siguiendo las pautas ya marcadas, se mantienen los conciertos, que serán presentados en próximas fechas, así como el Festaclown.





Regreso del “chill out”





En estos actos, indican fuentes municipales, y en otros de pequeño formato, se mantendrán las plazas limitadas, con un aforo condicionado por las normas vigentes en el momento de su celebración, con espacios acotados, control de acceso y aforo, medidas de higiene y distancia de seguridad. Para ello, además de los espectáculos, el Concello tendrá que contratar también a una empresa que desarrolle las labores de seguridad y control, por lo que, advierten fuentes municipales, los costes de producción se incrementarán, advierte Ravella.



Por otra parte, el chill out regresa hoy al pinar de A Concha con un nuevo concierto de “Ás nove na praia”. En este caso, es el turno de la cambadesa Pauliña, que presentará su tercer disco, “Testemuñas”. Un trabajo en el que recoge aproximaciones al blues, al rock, al country, a las rancheras e incluso al reggae, con un mensaje feminista de defensa de la tierra y el idioma gallego. Será a partir de las 22 horas, aunque el recinto se abre una hora antes. El resto de la programación se retomará tras el Atlantic Fest, el martes 20.