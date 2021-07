El Concello de O Grove mejora la señalización del espacio museístico de Punta Moreiras

El Concello de O Grove ha señalizado el espacio museístico de Puntas Moreiras con la instalación de carteles, paneles, etiquetas y documentos creados para “facelo máis visible” y con el objetivo de “atraer a atención do público cando circula por este enclave”, indicaron fuentes municipales.



El proyecto se ha financiado con cargo a las ayudas de la Diputación de Pontevedra para la señalización del patrimonio histórico- cultural de la provincial. En concreto, se ha colocado un monolito exterior de material metálico para facilitar la orientación y situación de los visitantes. También se han instalado dos paneles de tipo temático que ofrecen información sobre los dos edificios existentes y un tercero ha servido para sustituir el viejo, que estaba deteriorado y que contenía información sobre las “salgadeiras” de O Grove.



Las mismas fuentes indicaron que en el interior se han dispuesto ocho paneles de metacrilato de 80x150 para identificar las diferentes secciones del espacio expositivo y con soportes movibles que “ofrecen unha maior versatilidade e liberdade para organizar e reorganizar o espacio expositivo”.



En cuanto a los carteles, son 150 y con peana para facilitar su colocación y la identificación de toda las piezas expuestas. En este caso también se usan soportes móviles.



“A homoxénización da sinalización contribúe á identificación do ámbito xeográfico, ao que pertencen estes recursos e, ao mesmo tempo, ao posicionamento da oferta patrimonial como un mosaico de recursos integrados nunha imaxe única do produto cultural. Deste xeito, a sinalización exerce unha función de nexo entre os recursos singulares que compoñen o espazo museístico, propiciando unha percepción global da oferta por parte dos visitantes”, informaron las mismas fuentes municipales.