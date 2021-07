Detenido un conductor localizado tras fugarse de un choque y que se negó a hacer la prueba de alcohol

Un vecino de la parroquia ribeirense de Carreira, cuya identidad responde a las iniciales A.P.R., de 24 años, fue detenido este domingo bajo las acusaciones de los delitos de negativa a someterse a la realización de la prueba de alcoholemia tras verse implicado en un accidente de tráfico, y por otro de atentado a la autoridad. El suceso tuvo lugar en torno a las dos de la tarde en el vial DP-7307, que une el casco urbano de Ribeira con Aguiño, por Castiñeiras, cuando el Volkswagen Golf que conducía el joven que acabó arrestado impactó con su espejo retrovisor izquierdo con el de otro coche de igual marca y modelo, rompiendo ambos. Pese a ello, el automovilista del primero de los vehículos no se detuvo y siguió circulando, dándose a la fuga.



La conductora del otro Volkswagen Golf avisó a la Policía Local, que desplazó al lugar una patrulla, que inició una búsqueda del coche que había huido y lo localizó en torno a las dos y media de la tarde en la Praza de Pontevedra, en el barrio de Bandourrío. Los agentes municipales se dirigieron al conductor, al que informaron de lo sucedido y le indicaron que, por ese motivo, iban a someterlo a la realización de la prueba de alcoholemia. Pero, se encontraron con su negativa pese a insistirle varias veces y le advirtieron a lo que se enfrentaba si mantenía esa actitud.



En un momento dado, uno de los policía locales trató de aproximarle el etilómetro para tratar de convencerle de que realizase dicha prueba, pero no consiguió convencerlo. Además de la negativa a soplar para determinar si arrojaba o no una tasa positiva de alcohol, el agente se encontró con la reacción del joven conductor, que supuestamente golpeó con su mano en los brazos del policía local. Fue entonces cuando se procedió a su detención y traslado a los calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que lo pasase a disposición judicial bajo las referidas acusaciones. A media mañana de ayer, el joven investigado fue trasladado a las dependencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira, que decretó su puesta en libertad con cargos y continúa con la instrucción de las diligencias pertinente, que serán remitidas a uno de los Juzgados de lo Penal con sede en Santiago de Compostela, para la celebración de un julio.